Дмитриев объявил о соглашении по созданию платёжной системы BRICS Pay

Страны БРИКС достигли соглашения по BRICS Pay. Об этом корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

«Мы сегодня объявим о соглашении по БРИКС Pay — фактически платёжной системы для стран БРИКС», — сказал Дмитриев.

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По его словам, финансовые механизмы должны стать одной из практических основ объединения. Задача заключается в том, чтобы БРИКС развивался не только как политическая площадка.

«Важно, чтобы организация была не просто геополитическим мощным объединением, а чтобы были экономические, инвестиционные, финансовые решения, которые объединяют страны», — отметил глава РФПИ.

Проект BRICS Pay предусматривает создание платёжных шлюзов между существующими системами стран объединения. Он также рассчитан на трансграничные расчёты и переводы. Ранее проект уже проходил тестирование, а его технологии демонстрировали на Деловом форуме БРИКС. Финансовое взаимодействие остаётся одной из ключевых тем БРИКС. Банк России указывает, что страны объединения уже сотрудничают в сфере платёжной инфраструктуры, расчётов и финансовой безопасности.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин намерен представить на Деловом форуме БРИКС новые инициативы по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству. В российскую делегацию вошли представители профильных ведомств, банков и крупнейших компаний. Саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12–13 сентября.