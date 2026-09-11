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Опубликовано 11 сентября, 12:23

Дмитриев объявил о соглашении по созданию платёжной системы BRICS Pay

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Страны БРИКС достигли соглашения по BRICS Pay. Об этом корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

«Мы сегодня объявим о соглашении по БРИКС Pay — фактически платёжной системы для стран БРИКС», — сказал Дмитриев.

Видео © Телеграм / Юнашев LIVE

По его словам, финансовые механизмы должны стать одной из практических основ объединения. Задача заключается в том, чтобы БРИКС развивался не только как политическая площадка.

«Важно, чтобы организация была не просто геополитическим мощным объединением, а чтобы были экономические, инвестиционные, финансовые решения, которые объединяют страны», — отметил глава РФПИ.

Проект BRICS Pay предусматривает создание платёжных шлюзов между существующими системами стран объединения. Он также рассчитан на трансграничные расчёты и переводы. Ранее проект уже проходил тестирование, а его технологии демонстрировали на Деловом форуме БРИКС. Финансовое взаимодействие остаётся одной из ключевых тем БРИКС. Банк России указывает, что страны объединения уже сотрудничают в сфере платёжной инфраструктуры, расчётов и финансовой безопасности.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин намерен представить на Деловом форуме БРИКС новые инициативы по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству. В российскую делегацию вошли представители профильных ведомств, банков и крупнейших компаний. Саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12–13 сентября.

Больше новостей о международных расчётах, рынках и глобальной экономике — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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