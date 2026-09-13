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Опубликовано 13 сентября, 02:51

Дмитриев призвал главу Palantir Карпа сменить причёску и меньше рекламировать ИИ

Алекс Карп. Обложка © X / Palantir

Алекс Карп. Обложка © X / Palantir

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал гендиректора американской компании Palantir Алекса Карпа за активное продвижение продукции и публичные заявления об искусственном интеллекте. По мнению спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, Карпу также стоит изменить причёску.

«Парень нуждается в стрижке и должен перестать продвигать свои продукты, постоянно раздувая враждебный образ мышления»,написал Дмитриев в социальной сети X.

Глава РФПИ отреагировал на публикацию одного из пользователей X. Тот разместил видео с выступлением Карпа. Руководитель Palantir заявил, что прекращать развитие искусственного интеллекта нельзя. По его словам, люди, которые призывают приостановить разработку ИИ, потеряли связь с реальностью.

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Ранее глава OpenAI Сэм Альтман также высказался за более осторожный подход к созданию наиболее мощных моделей искусственного интеллекта. Он поддержал идею замедлить их разработку и усилить независимый контроль за безопасностью таких систем. Альтман добавил, что OpenAI намерена придерживаться этого подхода.

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Лия Мурадьян
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