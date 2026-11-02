Россия начала применять увеличенную версию беспилотника «Гербера», способную преодолевать до 1200 километров и, согласно заявленным характеристикам, нести боевую часть массой до 25 килограммов. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, опубликовавшее данные об устройстве БПЛА «Гербера-2».

По данным украинской разведки, новую версию беспилотника существенно доработали по сравнению с ранними «Герберами», которые первоначально использовались прежде всего как недорогие ложные цели для перегрузки систем ПВО.

Увеличенная «Гербера-2» получила трёхметровый размах крыла и фюзеляж длиной 2,6 метра. Объём топливного бака довели до 63 литров, благодаря чему заявленная дальность полёта достигает 1200 километров. Продолжительность полёта может составлять до десяти часов, а максимальная скорость — до 200 км/ч.

В ГУР утверждают, что усложнилась и электронная «начинка» аппарата. В неё входят обновлённый полётный контроллер, 12-канальная система спутниковой навигации «Комета», mesh-модем китайского производства и отдельный блок обработки видео на базе микрокомпьютера Coke Pi.

Исследованный украинской стороной образец также был оснащён двойной IP-камерой, предназначенной, по версии ГУР, для обнаружения дронов-перехватчиков. Разведка заявляет и о существовании вариантов с курсовыми камерами и устройствами на трёхосевых подвесах.