Долго лежал в больнице: Стала известна причина смерти 54-летнего Тимофея Ухова

Причиной смерти актёра, каскадёра и постановщика трюков Тимофея Ухова стал сердечный приступ. Перед смертью артист тяжело болел и длительное время находился в больнице, рассказала его коллега.

«Он болел до этого очень сильно, у него был сердечный приступ. Он потом в больнице пролежал долгое время», — сообщила собеседница ТАСС.

Ухов скончался 21 сентября в Москве в возрасте 54 лет. Ранее коллеги артиста сообщали, что он умер у себя дома.

Стали известны и подробности прощания. Церемония состоится 24 сентября в 11:30 в Митинском крематории в Москве. После прощания тело актёра кремируют.

Тимофей Ухов родился 6 февраля 1972 года. За карьеру он принял участие в десятках кино- и телепроектов как актёр, каскадёр и постановщик трюков. Зрители знали его по сериалам «Тайны следствия», «Глухарь», «Не родись красивой», «Ивановы-Ивановы» и другим проектам.