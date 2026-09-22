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Опубликовано 22 сентября, 15:46

Долго лежал в больнице: Стала известна причина смерти 54-летнего Тимофея Ухова

Стала известна причина смерти актёра «Тайн следствия» Тимофея Ухова

Обложка © Кадр из фильма «Тайны следствия-18», реж. Егор Баринов, Жанна Коханова, ООО «Кинопроизводственный центр», ООО «Прогресс-Студия», 2018

Обложка © Кадр из фильма «Тайны следствия-18», реж. Егор Баринов, Жанна Коханова, ООО «Кинопроизводственный центр», ООО «Прогресс-Студия», 2018

Причиной смерти актёра, каскадёра и постановщика трюков Тимофея Ухова стал сердечный приступ. Перед смертью артист тяжело болел и длительное время находился в больнице, рассказала его коллега.

«Он болел до этого очень сильно, у него был сердечный приступ. Он потом в больнице пролежал долгое время», — сообщила собеседница ТАСС.

Ухов скончался 21 сентября в Москве в возрасте 54 лет. Ранее коллеги артиста сообщали, что он умер у себя дома.

Стали известны и подробности прощания. Церемония состоится 24 сентября в 11:30 в Митинском крематории в Москве. После прощания тело актёра кремируют.

Тимофей Ухов родился 6 февраля 1972 года. За карьеру он принял участие в десятках кино- и телепроектов как актёр, каскадёр и постановщик трюков. Зрители знали его по сериалам «Тайны следствия», «Глухарь», «Не родись красивой», «Ивановы-Ивановы» и другим проектам.

Ранее Life.ru сообщал о смерти актёра, каскадёра и постановщика трюков Дмитрия Шулькина.

Больше новостей об ушедших артистах и деятелях культуры — в разделе «Утраты» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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