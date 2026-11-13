Донецкий государственный цирк «Космос» вошёл в систему Российской государственной цирковой компании. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своём канале в MAX.

Включение учреждения в систему Росгосцирка стало очередным этапом интеграции цирков Донбасса в федеральную систему управления культурными учреждениями. Ранее сообщалось, что аналогичные изменения в 2026 году предусмотрены и для Луганского государственного цирка.

Планы по передаче цирков обсуждались ещё в 2025 году. Тогда Росгосцирк объявил о подготовке дорожной карты поэтапного включения учреждений в свою структуру. Также рассматривались вопросы ремонта зданий и приведения их в соответствие с действующими требованиями.

Донецкий цирк «Космос» открылся 26 августа 1969 года. За время его работы на арене выступали представители известных цирковых династий, включая Запашных, Дуровых и Филатовых, а также Юрий Никулин, Олег Попов и другие артисты.

При этом программы Росгосцирка проходили в Донецке ещё до завершения организационных изменений. В частности, осенью 2026 года здесь состоялись гастроли цирковой династии Филатовых с участием дрессированных животных, акробатов и гимнастов.