Жительница Новосибирска более двух лет перечисляла деньги человеку, выдававшему себя за китайского актёра Сюй Кая, в надежде на личную встречу. Свою историю женщина, потерявшая свыше двух миллионов рублей, рассказала РЕН ТВ.

С виртуальным возлюбленным россиянка познакомилась летом 2024 года в социальной сети. Вскоре мужчина предложил перейти в закрытый мессенджер, где они общались на английском языке. Собеседник делился подробностями повседневной жизни, рассказывал о близких, а затем признался сибирячке в романтических чувствах.

Когда речь зашла о свидании, поклоннице предложили зарегистрироваться на специальном сайте и оплатить организационные расходы. Первоначально она отнеслась к этому требованию с недоверием, однако собеседник сослался на условия своего рабочего контракта и пообещал возместить затраты после приезда. Поверив в искренность его намерений, женщина взяла кредит на 300 тысяч рублей.

Затем в переписку вмешалось якобы руководство артиста, потребовавшее дополнительные средства на частный перелёт, оформление членской карты и организацию встречи. Ради осуществления мечты жительница Новосибирска оформила ещё несколько займов под залог квартиры. При этом за всё время общения она ни разу не слышала голоса своего избранника и не видела его по видеосвязи.

Последний перевод состоялся 11 ноября, после чего виртуальный кавалер перестал отвечать на сообщения. Заподозрив обман, россиянка обратилась с заявлением в полицию.

Ранее жертвой похожей аферы стала 30-летняя жительница Балакова, поверившая в общение с Филиппом Киркоровым. Несколько месяцев неизвестный присылал ей комплименты, а затем пригласил на романтический ужин. Единственным условием для встречи стала оплата поездки знаменитости в Саратовскую область. Получив 98,5 тысячи рублей, самозванец исчез. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве.