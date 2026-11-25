Дорама за два миллиона: Сибирячка набрала кредитов ради встречи с лжеактёром из Китая
Сибирячка два года переводила деньги мошеннику под видом актёра Сюй Кая
Китайский актёр Сюй Кай. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sosoalive7
Жительница Новосибирска более двух лет перечисляла деньги человеку, выдававшему себя за китайского актёра Сюй Кая, в надежде на личную встречу. Свою историю женщина, потерявшая свыше двух миллионов рублей, рассказала РЕН ТВ.
С виртуальным возлюбленным россиянка познакомилась летом 2024 года в социальной сети. Вскоре мужчина предложил перейти в закрытый мессенджер, где они общались на английском языке. Собеседник делился подробностями повседневной жизни, рассказывал о близких, а затем признался сибирячке в романтических чувствах.
Когда речь зашла о свидании, поклоннице предложили зарегистрироваться на специальном сайте и оплатить организационные расходы. Первоначально она отнеслась к этому требованию с недоверием, однако собеседник сослался на условия своего рабочего контракта и пообещал возместить затраты после приезда. Поверив в искренность его намерений, женщина взяла кредит на 300 тысяч рублей.
Затем в переписку вмешалось якобы руководство артиста, потребовавшее дополнительные средства на частный перелёт, оформление членской карты и организацию встречи. Ради осуществления мечты жительница Новосибирска оформила ещё несколько займов под залог квартиры. При этом за всё время общения она ни разу не слышала голоса своего избранника и не видела его по видеосвязи.
Последний перевод состоялся 11 ноября, после чего виртуальный кавалер перестал отвечать на сообщения. Заподозрив обман, россиянка обратилась с заявлением в полицию.
Ранее жертвой похожей аферы стала 30-летняя жительница Балакова, поверившая в общение с Филиппом Киркоровым. Несколько месяцев неизвестный присылал ей комплименты, а затем пригласил на романтический ужин. Единственным условием для встречи стала оплата поездки знаменитости в Саратовскую область. Получив 98,5 тысячи рублей, самозванец исчез. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве.
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