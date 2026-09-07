«Дорогой друг»: Путин направил важное послание лидеру Бразилии в День независимости

В честь Дня независимости Бразилии, который отмечается 7 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин направил официальную поздравительную телеграмму своему коллеге Луису Инасиу Луле да Силве. В послании глава российского государства тепло отозвался о бразильском лидере, назвав его «дорогим другом».

Текст телеграммы, опубликованный на сайте Кремля, подчёркивает высокий уровень взаимодействия между двумя странами. Путин отметил, что российско-бразильские отношения успешно развиваются в русле стратегического партнёрства.

Особое внимание в обращении уделено международному сотрудничеству. Россия и Бразилия активно координируют свои действия на ключевых глобальных площадках, включая ООН, БРИКС и «Группу двадцати». По мнению российского лидера, такая совместная работа играет важную роль в текущих геополитических процессах.

«Мы, несомненно, продолжим конструктивную совместную работу по дальнейшему упрочению всего комплекса взаимовыгодных российско-бразильских связей», — заявил Путин.

Президент России также акцентировал внимание на общей цели обеих стран — построении нового, более справедливого и многополярного миропорядка. Подобная риторика подтверждает приверженность Москвы и Бразилиа к формированию международных отношений, основанных на принципах взаимного уважения и учета интересов дружественных народов.

В завершение своего послания Владимир Путин пожелал Луле да Силве крепкого здоровья и успехов, а всему бразильскому народу — мира, счастья и процветания.

Отношения между Россией и Бразилией в 2025 году характеризуются как стратегическое партнёрство, основанное на взаимном уважении, совпадении взглядов по ключевым вопросам мироустройства и динамичном экономическом росте. Обе страны являются участниками БРИКС и выступают за формирование многополярного мира. Торговля является фундаментом отношений. По итогам 2025 года товарооборот между странами второй год подряд превысил отметку в 10 миллиардов долларов.