Два человека погибли при пожаре в частном доме в Дальнереченском округе Приморского края. Возгорание произошло 1 ноября на улице Кедровой. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Прибывшие на место пожарные приступили к тушению жилого здания. Во время ликвидации огня спасатели обнаружили тела двух человек. Их личности пока не установили.

Пожар охватил около 40 квадратных метров. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Сейчас дознаватели выясняют причины пожара и обстоятельства гибели людей.

Ранее в Москве произошёл пожар в многоквартирном доме на Кутузовском проспекте. На третьем этаже пятиэтажного здания загорелись мебель и личные вещи. Прибывшие сотрудники МЧС приступили к тушению и обнаружили в квартире человека, которому требовалась помощь. Спасатели вывели пострадавшего из опасной зоны с помощью лестницы и передали медикам. Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.