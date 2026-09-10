Дженнифер Лоуренс завела Instagram* и сразу пригрозила его удалить

Дженнифер Лоуренс впервые завела публичный Instagram* и сразу предупредила подписчиков: любой негатив может заставить её уйти. Актриса опубликовала дебютное видео 10 сентября.

«Если кто-нибудь скажет что-то негативное, я немедленно уйду, без вопросов», — пошутила Лоуренс.

На этом актриса не остановилась. В Stories она попросила пользователей быть осторожнее с резкими комментариями, потому что они могут «навредить ребёнку». Затем уточнила: «Ребёнок — это я».

Лоуренс зарегистрировалась под ником @jlaw. В описании профиля она объяснила, что желаемое имя @jenniferlawrence уже было занято.

Ранее Life.ru рассказывал, как Квентин Тарантино отказал Дженнифер Лоуренс в роли. Режиссёр рассматривал актрису для одного из своих проектов, однако в итоге сделал другой выбор. В результате роль досталась звезде фильмов «Отряд самоубийц» Марго Робби.

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