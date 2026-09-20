«Единая Россия» набирает 49,4% на выборах в Госдуму

Почти половина опрошенных после голосования заявили, что поддержали «Единую Россию» на выборах в Госдуму девятого созыва. Партия получает 49,4%, следует из экзитпола Аналитического центра ВЦИОМ.

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Второй результат у КПРФ — за неё отдали голоса 14,2% участников опроса. На третьей строчке расположилась ЛДПР с 10,7%.

«Новые люди» набирают 9,7%. Показатель «Справедливой России» составил 6,6%.

Экзитпол представляет собой опрос избирателей на выходе с участков. Его данные позволяют предварительно оценить распределение голосов ещё до окончания официального подсчёта. Окончательные результаты выборов объявит Центризбирком после обработки бюллетеней.

Явка на выборах в Госдуму к 20:00 достигла 56,66%. Такие данные привёл Центральный избирком России. Более 2,8 миллиона жителей столицы воспользовались электронным форматом голосования. В это число вошли участники ДЭГ и москвичи, отдавшие голоса через терминалы на избирательных участках.