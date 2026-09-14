Единый маршрут и вдвое больше аппаратов: как в Москве помогают пациентам с заболеваниями почек

Межокружной нефрологический центр больницы имени С.С. Юдина в районе Нагатино-Садовники стал самым крупным в Москве по количеству процедур заместительной почечной терапии — отделение гемодиализа расширено вдвое. Такое лечение очищает кровь пациентам с тяжёлыми болезнями почек и хронической почечной недостаточностью, когда органы уже не справляются сами.

За последние годы в столице складывается новый принцип организации специализированной медицинской помощи. Город создаёт сеть центров компетенций, где аккумулированы нужные ресурсы и накоплен опыт лечения конкретных заболеваний. В частности, появилась сеть нефрологических центров, дающая возможность вести пациентов с болезнями почек по одному маршруту.

Одним из приоритетных направлений названо расширение возможностей для тех, кому необходима терапия, замещающая работу почек. Так, мощность отделения гемодиализа в больнице имени С.С. Юдина выросла вдвое — теперь жизненно важные процедуры здесь могут получать до 200 человек в день. При этом возможности центра не сводятся к одному гемодиализу. В многопрофильном стационаре больные могут проконсультироваться с разными специалистами, пройти нужную диагностику и высокотехнологичное хирургическое лечение. Подобный комплексный подход обеспечивает непрерывность терапии и позволяет подобрать помощь с учётом состояния каждого пациента.

Количество аппаратов «искусственная почка» увеличилось с 25 до 52. Это существенно нарастило объём процедур и сделало регулярное заместительное лечение доступнее для пациентов с хронической почечной недостаточностью.

Отделение гемодиализа входит в Межокружной нефрологический центр больницы имени С.С. Юдина — один из ведущих специализированных центров Москвы по лечению почек.

Главное преимущество центра — круглосуточная работа в составе многопрофильного стационара. Это обеспечивает непрерывную помощь при гемодиализе, в том числе при осложнениях с сосудистым доступом. Если нужно, специалисты проводят гибридные вмешательства с использованием современного ангиографического оборудования для пациентов с нестабильной функцией сосудистого доступа. Такие операции помогают создать новый доступ или восстановить работоспособность имеющегося, чтобы человек мог продолжать заместительную почечную терапию.