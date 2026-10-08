Едва не лишилась ноги: 41-летняя Линдси Вонн попала в сборную США после страшного падения

Американскую горнолыжницу Линдси Вонн включили в состав сборной США на сезон-2026/27, несмотря на тяжёлую травму, полученную на Олимпиаде в Италии. 41-летняя спортсменка продолжает восстановление после многочисленных операций, однако её имя уже появилось в официальном списке национальной команды.

Всего в сборную вошли 49 горнолыжников. Помимо Вонн, в составе оказались трёхкратная олимпийская чемпионка Микаэла Шиффрин и победительница Игр-2026 в скоростном спуске Бризи Джонсон. При этом американская федерация пока не уточняет, когда Линдси сможет вернуться к тренировкам и соревнованиям.

На Олимпиаде в Кортина-д'Ампеццо 8 февраля Вонн потерпела тяжёлое падение во время скоростного спуска. Спортсменка зацепилась за флажок, потеряла равновесие и на высокой скорости рухнула на снег. Её эвакуировали с трассы на вертолёте. Врачи диагностировали сложный перелом костей левой ноги, из-за которого возникла угроза ампутации.

Причём на старт американка вышла уже травмированной. За девять дней до олимпийского заезда она порвала переднюю крестообразную связку левого колена, но решила не отказываться от участия в Играх. После нового падения началась долгая реабилитация. К концу апреля Вонн перенесла восемь операций и признавалась, что пока не готова принять решение о продолжении карьеры.

До олимпийской травмы горнолыжница успела совершить успешное возвращение в большой спорт после шестилетнего перерыва. Операция по частичной замене правого коленного сустава позволила ей снова выступать на высшем уровне. В сезоне-2025/26 американка побеждала на этапах Кубка мира и входила в число сильнейших спортсменок в скоростных дисциплинах.

Новый сезон Кубка мира стартует 24 октября в австрийском Зёльдене. Первые соревнования по скоростному спуску запланированы на 11 декабря в американском Бивер-Крике. Однако участие Вонн в этих стартах пока не подтверждено.

Ранее Life.ru рассказывал о тяжёлом восстановлении Линдси Вонн после хирургического вмешательства. В феврале спортсменка сообщила, что очередная операция продолжалась более шести часов. Тогда она жаловалась на сильную боль, которую было трудно контролировать, и надеялась как можно скорее выписаться из больницы. Врачи предупреждали, что восстановление потребует длительного времени, а сама горнолыжница не скрывала, насколько тяжело ей даётся реабилитация.