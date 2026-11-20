Экологические инициативы в нефтяной отрасли обсудили на конференции ООН по климату Экологические проекты "Газпром нефти" и Югорского государственного университета представили на саммите по климатической деятельности в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Анталье. Лаборатория климатических исследований в Ханты-Мансийске. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Саммит в Анталье — одно из ключевых международных событий, которое определяет контуры глобальной климатической политики. Совместные проекты нефтяной компании и университета – цифровая лаборатория климатических исследований в Ханты-Мансийске и мониторинг биоразнообразия Салымских месторождений – вносят значимый вклад в развитие российских исследований по изменению климата. Ученые госуниверситета в докладе о сотрудничестве с добывающим активом представили практики сохранения биоразнообразия на месторождениях и проект по изучению болотных и лесных экосистем.

В рамках этой работы в Ханты-Мансийске была открыта первая в России цифровая лаборатория климатических исследований. Ее специалисты собирают данные с климатических станций в Югре и на их основе создают точные математические модели климатических процессов. Результаты исследований позволят ученым оценивать изменения климата Западной Сибири и работать над созданием новых низкоуглеродных решений для ряда отраслей экономики.

- Климатическая конференция ООН — это мировая площадка для консолидации усилий в борьбе с изменением климата. Наше многолетнее сотрудничество с нефтяной компанией – это яркий пример успешного партнерства науки и бизнеса в достижении общих целей в сфере устойчивого развития, — рассказал ректор Югорского государственного университета Роман Кучин.

- Наши экологи активно взаимодействуют с ведущими научными центрами страны. Программы СПД, направленные на оценку и поддержку биоразнообразия, исследования климата, масштабное лесовосстановление и сохранение популяций уникальных северных видов рыб, реализуются при непосредственном участии югорских ученых. Это значимая работа, которую важно демонстрировать не только российскому, но и мировому экспертному сообществу, — отметил технический директор «Салым Петролеум Девелопмент» Дмитрий Никоноров.

Авторы Валерия Мишина