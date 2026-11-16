Бывший председатель Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексей Куделин получил 12 лет колонии строгого режима за коррупционные преступления. Кроме того, ему назначили штраф в размере 150 миллионов рублей и постановили взыскать в доход государства 17 миллионов рублей, полученных в качестве взяток. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд на бывшим председателем Ленинского районного суда Ростова-на-Дону. Видео © Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Приговор вынес Октябрьский районный суд Краснодара. Вместе с Куделиным виновными признали бывшего прокурора Октябрьского района Ростова-на-Дону Романа Агапова и адвоката Ростовской областной коллегии адвокатов Виталия Проскурякова.

Агапов получил восемь лет колонии и штраф в размере 20 миллионов рублей. Проскурякова приговорили к семи годам лишения свободы с аналогичным штрафом. Все трое осуждённых будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, Куделин получал незаконное вознаграждение за принятие решений в пользу фигурантов уголовных дел. В частности, за смягчение меры пресечения троим обвиняемым ему передали 15 миллионов рублей. В схеме также участвовала бывшая председатель Ростовского областного суда Елена Золотарёва.

Ещё один эпизод касался взятки в два миллиона рублей за перевод обвиняемого из следственного изолятора под домашний арест. В передаче денег, согласно материалам дела, участвовали Агапов и Проскуряков.

Помимо основного наказания, Куделину на 15 лет запретили занимать определённые должности в судебной системе, правоохранительных органах и местном самоуправлении. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Life.ru рассказывал, что бывшую председательницу Ростовского областного суда Елену Золотарёву приговорили к 15 годам колонии за получение взяток. В декабре 2025 года суд также назначил ей штраф в размере 170 миллионов рублей и постановил конфисковать 18,4 миллиона. Позднее в доход государства обратили имущество Золотарёвой и членов её семьи. В январе 2026 года суд установил, что дорогостоящие активы были оформлены на сына экс-судьи и её доверенное лицо. Среди конфискованного оказались квартира, машино-место, автомобили Toyota Land Cruiser и Toyota Alphard, а также изъятые при обысках 128,8 миллиона рублей, иностранная валюта и драгоценности стоимостью 17,6 миллиона рублей.