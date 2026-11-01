Бывший премьер-министр Польши Беата Шидло потребовала провести внеочередное заседание в Европарламенте из-за конституционного кризиса в стране. Она предложила обсудить действия правительства Дональда Туска на комиссии «Европейского демократического щита». Об этом политик сообщила в социальной сети X.

«Я подаю запрос о созыве внеочередного заседания комиссии Европейского демократического щита в Европарламенте с целью обсуждения действий правительства Туска, нарушающих принципы демократии», — написала Шидло.

Поводом для обращения стал конфликт вокруг Конституционного суда Польши. Кризис обострился после того, как Туск решил назначить судьёй бывшего члена своего кабинета Мачея Берека. Это вызвало протесты, которые в последние недели регулярно проходят возле здания суда.

Ситуация осложнилась 30 октября, когда министр юстиции Вальдемар Журек потребовал отстранить исполняющего обязанности председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского и лишить его иммунитета. После этого власти усилили полицейскую охрану судебного комплекса.

Из-за обострения политического противостояния президент Польши Кароль Навроцкий досрочно завершил зарубежную поездку и вернулся в Варшаву. Представители оппозиции выступили с обвинениями в адрес правительства. Некоторые из них расценили происходящее как попытку государственного переворота.