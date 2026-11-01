Экс-премьер Польши потребовала созвать заседание Европарламента из-за кризиса
Обложка © X / Beata Szydło
Бывший премьер-министр Польши Беата Шидло потребовала провести внеочередное заседание в Европарламенте из-за конституционного кризиса в стране. Она предложила обсудить действия правительства Дональда Туска на комиссии «Европейского демократического щита». Об этом политик сообщила в социальной сети X.
«Я подаю запрос о созыве внеочередного заседания комиссии Европейского демократического щита в Европарламенте с целью обсуждения действий правительства Туска, нарушающих принципы демократии», — написала Шидло.
Поводом для обращения стал конфликт вокруг Конституционного суда Польши. Кризис обострился после того, как Туск решил назначить судьёй бывшего члена своего кабинета Мачея Берека. Это вызвало протесты, которые в последние недели регулярно проходят возле здания суда.
Ситуация осложнилась 30 октября, когда министр юстиции Вальдемар Журек потребовал отстранить исполняющего обязанности председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского и лишить его иммунитета. После этого власти усилили полицейскую охрану судебного комплекса.
Из-за обострения политического противостояния президент Польши Кароль Навроцкий досрочно завершил зарубежную поездку и вернулся в Варшаву. Представители оппозиции выступили с обвинениями в адрес правительства. Некоторые из них расценили происходящее как попытку государственного переворота.
Ранее первый председатель Верховного суда Польши Збигнев Капиньский распорядился провести экстренное собрание судей на фоне угроз конституционному порядку страны. Участники заседания должны обсудить положение судебной системы и возможные риски для её независимости. Капиньский сослался на чрезвычайные обстоятельства и отказался от обычного семидневного срока предварительного уведомления о собрании.