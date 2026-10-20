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Регион
Опубликовано 20 октября, 18:57

Экс-вице-губернатора Кубани Коробку освободили из СИЗО по решению суда

Обложка © Telegram / Администрация Краснодарского края

Обложка © Telegram / Администрация Краснодарского края

Бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробку, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, освободили из-под стражи. Краснодарский краевой суд удовлетворил апелляцию на ранее принятое решение и заменил содержание в СИЗО подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу на постановление Октябрьского районного суда Краснодара, которым Коробке продлили срок содержания под стражей. По итогам разбирательства решение нижестоящего суда изменили.

«Мера пресечения с заключения под стражу изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Коробка освобождён из-под стражи немедленно», — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Экс-чиновник проходит обвиняемым по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Изменение меры пресечения не означает прекращения уголовного дела или снятия обвинений.

Коробку отправили под арест в апреле 2026 года. По версии следствия, бывший вице-губернатор предложил застройщику за вознаграждение содействие в изменении назначения земельного участка в Динском районе для последующего жилищного строительства.

Как утверждали правоохранители, в январе 2026 года на счёт подконтрольной организации перечислили 15 миллионов рублей, однако обещанные действия выполнены не были.

Теперь Коробка будет находиться на свободе с обязательством соблюдать условия подписки о невыезде и надлежащем поведении. Решение по существу предъявленного ему обвинения судом пока не вынесено.

Слитки, своё хранилище и матрас валюты: Что нашли у проворовавшегося вице-губернатора Кубани Коробки
Слитки, своё хранилище и матрас валюты: Что нашли у проворовавшегося вице-губернатора Кубани Коробки

Ранее Life.ru сообщал об аресте Андрея Коробки по делу о мошенничестве с земельным участком. В апреле 2026 года суд заключил тогдашнего вице-губернатора Кубани под стражу на два месяца.

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Наталья Демьянова
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