«Экстрасенсы. Реванш» пробили дно? За что зрители ругают третий сезон шоу Оглавление Почему третий сезон «Экстрасенсов. Реванш» ругают: четыре главные претензии 1. Зрители обвиняют жюри в предвзятости 2. Испытание Алексея Гришина вызвало резкую реакцию 3. Героиня шоу заявила о постановке и искажении её истории 4. Вместо проверки способностей — всё больше скандалов Что произошло в 10-м выпуске 21 ноября 2026 года Когда стартовал третий сезон и кто входит в жюри Закроют ли «Экстрасенсы. Реванш» из-за критики Что известно о реакции зрителей: коротко FAQ: что ищут зрители Почему критикуют шоу «Экстрасенсы. Реванш» в 2026 году: претензии к жюри, конфликт из-за Гришина, обвинения в постановке и итоги 10-го выпуска. «Экстрасенсы. Реванш» — 3-й сезон 2026 года: почему зрители критикуют шоу на ТНТ, скандалы с участниками, обвинения в постановочных испытаниях и реакция на новые выпуски. Коллаж © Life.ru. Обложка © VK / Битва Экстрасенсов, Битва Экстрасенсов, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Третий сезон «Экстрасенсов. Реванш» на ТНТ собрал не только поклонников мистических испытаний, но и волну критики. Зрители спорят о предвзятости жюри, поведении участников и качестве самих заданий. После десятого выпуска, вышедшего 21 ноября 2026 года, к привычным спорам добавились обвинения в постановке со стороны героини программы. Что именно вызвало недовольство, кто оказался в центре конфликтов и чем закончился последний эфир — разбираемся без слухов о «закрытии» шоу.

Почему третий сезон «Экстрасенсов. Реванш» ругают: четыре главные претензии

Формулировка «пробили дно» — эмоциональная оценка части интернет-аудитории, а не объективный итог сезона. Но поводы для критики можно перечислить вполне конкретно: спорные баллы судей, резкие сцены с участниками, сомнения в достоверности экранных историй и ощущение, что конфликты стали важнее испытаний.

1. Зрители обвиняют жюри в предвзятости

Одним из первых громких эпизодов стал конфликт Веры Сотниковой с Анной Вартюховой во втором выпуске. Участница посчитала, что личное отношение судьи могло повлиять на оценку её работы. В комментариях часть зрителей встала на сторону Вартюховой, хотя это не доказывает нарушения правил конкурса.

В начале ноября аналогичные претензии прозвучали в адрес Александра Шепса после выпуска с Татьяной Лариной. В обсуждениях поклонники просили оценивать именно прохождение испытаний, а не личные симпатии. Участник Александр Саков также высказался о субъективности оценок. И Сотникова, и Шепс остаются членами судейской команды: подтверждений их отстранения нет.

Скандалы в третьем сезоне шоу «Экстрасенсы. Реванш»: критика судей, обвинения в предвзятости, конфликты участников и обсуждение результатов испытаний зрителями. Фото © Rutube / Экстрасенсы. Реванш

2. Испытание Алексея Гришина вызвало резкую реакцию

Девятый выпуск от 14 ноября стал одним из самых обсуждаемых. В испытании, связанном с поиском девушки, не имевшей интимных отношений, участник Алексей Гришин прибегал к физическому контакту с героинями задания. В пересказах выпуска упоминались прикосновения и поцелуи; отдельные зрители назвали поведение неприятным и недопустимым. Важно отделять оценку эпизода от юридических выводов: сам по себе монтажный фрагмент не позволяет установить все обстоятельства происходившего на площадке.

TV Mag приводит подборку негативных комментариев из официального сообщества проекта во «ВКонтакте». Это иллюстрирует характер реакции, но не доказывает, что такой позиции придерживается большинство всей аудитории.

Алексей Гришин в шоу «Экстрасенсы. Реванш» 2026: спорное испытание в 14-м выпуске, реакция участников и жюри, обсуждение зрителями возможной постановки. Фото © Rutube / Экстрасенсы. Реванш

3. Героиня шоу заявила о постановке и искажении её истории

21 ноября Life.ru сообщил о заявлении героини по имени Кристина. По её версии, при монтаже исчезли значимые для неё подробности, а некоторые личные сведения, которые она просила не показывать, остались в выпуске. Она также усомнилась в отдельных рассказах участников о её семье и утверждала, что часть информации могла быть известна ещё с кастинга.

Кристина отдельно описала обстоятельства подписания документов перед съёмками. Это её слова, а не установленный результат проверки. Независимой экспертизы монтажа и публичного решения суда по названным претензиям в проверенных материалах нет. Поэтому утверждать, что «постановочность доказана», нельзя.

На выступление девушки отреагировал член жюри Влад Череватый. Он призвал её обратиться за помощью в полицию в связи с описанными ею личными переживаниями и рассказал об истории домашнего насилия в своей семье. Его комментарий не является независимым подтверждением или опровержением всех претензий к производству передачи.

4. Вместо проверки способностей — всё больше скандалов

Новый сезон активно использует споры между судьями, публичные обиды и эффектные ритуалы. Обзоры разных выпусков сходятся в том, что эти эпизоды порой затмевают результаты заданий. Для одних зрителей это драматургия реалити, для других — признак того, что проект отходит от заявленной идеи проверки способностей.

Что произошло в 10-м выпуске 21 ноября 2026 года

В десятом выпуске состязались Максим Левин, Саманта Адам и Варвара Петрович. Среди заданий были поиск человека, испытывающего страх перед едой или глотанием, и испытание, связанное с тяжёлой семейной историей. По итогам эпизода проект покинула Саманта Адам; Максим Левин выступил наиболее успешно. В финале выпуска жюри вернуло Викторию Комахину, ранее выбывшую из борьбы.

Эфир тоже не обошёлся без конфликта. Саманта критиковала присутствие Левина в проекте, а во время обсуждения выступления Петрович между Шепсом и Череватым возник спор. Однако эти сцены не стоит описывать как «официально раскрытый обман»: участники и судьи спорят о правилах внутри телевизионного формата.

«Экстрасенсы. Реванш», 10-й выпуск от 21 ноября 2026 года: участники испытаний, конфликт Саманты Адам и Максима Левина, оценки жюри и результаты выпуска. Фото © Rutube / Экстрасенсы. Реванш

Когда стартовал третий сезон и кто входит в жюри

Премьера третьего сезона состоялась 19 сентября 2026 года. Ведущий — Марат Башаров. Оценки участникам ставят Александр Шепс, Влад Череватый, Вера Сотникова и Андрей Кислицын. Официальный анонс подтверждал состав и концепцию: бывшие участники «Битвы экстрасенсов» возвращаются ради нового шанса и возможности пробиться в «Битву сильнейших».

В некоторых ранних анонсах встречается имя другого судьи — Ильи Ларионова. Для актуального состава следует ориентироваться на сведения вещателя и карточку сезона, а не на устаревшие предпремьерные обзоры.

Закроют ли «Экстрасенсы. Реванш» из-за критики

По состоянию на 23 ноября 2026 года подтверждённого решения ТНТ о закрытии третьего сезона из-за зрительских жалоб нет. Очередной выпуск запланирован на 28 ноября. Негативные комментарии и обвинения участников могут стать предметом общественной дискуссии, но сами по себе не означают остановку производства или признание программы постановочной.

Что известно о реакции зрителей: коротко

Почему зрители недовольны шоу «Экстрасенсы. Реванш» в 2026 году: основные претензии к жюри, скандальные испытания, споры о результатах и обсуждение 10-го выпуска. Инфографика © Life.ru

FAQ: что ищут зрители

Почему хейтят «Экстрасенсы. Реванш» в 2026 году?

Главные причины критики — спорные решения жюри, резкие действия некоторых участников, эмоциональные конфликты и заявления одной из героинь о монтаже. Оценки зрителей разнятся.

Какой сейчас сезон «Экстрасенсов. Реванш»?

В 2026 году выходит третий сезон. Премьера состоялась 19 сентября на ТНТ.

Кто ушёл 21 ноября 2026 года?

В десятом выпуске шоу покинула Саманта Адам. В конце передачи в проект вернулась Виктория Комахина.

Доказано ли, что «Экстрасенсы. Реванш» снимают по сценарию?

Нет: слова героини Кристины о монтаже и постановке — публичные обвинения, требующие независимой проверки. По ним нельзя делать вывод о достоверности всех выпусков.

Когда выйдет следующий выпуск?

По объявленному графику следующий, 11-й выпуск запланирован на субботу, 28 ноября 2026 года. Эфирная сетка может измениться.

Авторы Александра Новоселова