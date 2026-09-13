Эль-Ниньо разогревает прогноз: Чего ждать россиянам этой зимой

Предстоящая зима в европейской части России, вероятнее всего, окажется умеренно тёплой, но при этом россиян могут ждать заметные осадки и снег. Такой прогноз «Вечерней Москве» дал климатолог Николай Терешонок, комментируя ожидания синоптиков по влиянию Эль-Ниньо.

«Они указывают на то, что Эль-Ниньо получило небывало мощное развитие. И его влияние на северное полушарие, особенно на европейскую часть России, вполне вероятно. Но говорить о том, что зима будет теплой, я бы пока не решался. За долгую историю метеонаблюдений зимой редко температура воздуха была очень высокой относительно нормы», — пояснил Терешонок.

При этом климатолог не исключил относительно мягкого сценария. На температурный фон, по его словам, одновременно воздействуют глобальное потепление и Эль-Ниньо, из-за чего зимы постепенно становятся теплее.

«Потому как глобальное потепление и Эль-Ниньо сказываются на глобальной температуре. С каждым десятилетием зимы становятся всё теплее», — заключил климатолог.

По его мнению, температура зимой будет близка к норме, но временами будет её превышать и давать большое количество осадков.

Ранее сообщалось, что предстоящий холодный сезон на большей части территории России может пройти при температуре выше климатических значений и с повышенным количеством осадков. Иной сценарий ожидается для Арктики, севера Сибири, Чукотки, а также территорий, расположенных у Берингова и Чукотского морей. Там прогнозируется заметное похолодание.