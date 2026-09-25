«Это из другой области»: Путин ответил, ревнует ли Си Цзиньпина к Трампу
Путин: Категория ревности неприменима к отношениям Си Цзиньпина и Трампа
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Президент России Владимир Путин заявил, что не испытывает ревности из-за контактов председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом российский лидер рассказал журналистам, отвечая на вопрос об отношениях Пекина и Вашингтона.
Путина спросили, как он относится к контактам Си Цзиньпина и Трампа и их встрече в США. Президент отметил, что понятие ревности к международной политике неприменимо.
«Ревность — это что-то из другой совершенно области гуманитарного характера, между мужчиной и женщиной. В международной политике всё-таки такие категории не используют», — сказал Путин.
Россия и Китай поддерживают стратегическое партнёрство, при этом Пекин продолжает развивать отношения с Вашингтоном. Москва неоднократно подчёркивала, что российско-китайское сотрудничество не направлено против третьих стран.
Си Цзиньпин находится в США с государственным визитом 23–25 сентября по приглашению Дональда Трампа. 24 сентября лидеры провели переговоры в Белом доме, обсудив двусторонние отношения и международную повестку. Си Цзиньпин отметил, что менее чем за полгода главы двух государств обменялись визитами — в мае Трамп посещал Китай. Вечером американский президент устроил в честь председателя КНР государственный ужин, а 25 сентября лидеры завершили трёхдневный саммит чаепитием в Белом доме и совместным посещением Национального архива США.