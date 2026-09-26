«Это разные вещи»: Лавров рассказал, что ответил Гутерриш на вопрос о Крыме и Гренландии

Сергей Лавров спросил генсека ООН Антониу Гутерриша, почему право на самоопределение упоминают в связи с Гренландией, но не рассматривают применительно к Крыму. О разговоре министр рассказал на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

По словам главы МИД РФ, он поднял этот вопрос на встрече с Гутерришем двумя днями ранее. Лавров уточнил, почему в случае Украины в ООН не упоминают даже возможность применения принципа самоопределения.

Генсек, как передал министр, ответил: «А мы тут долго думали, и это разные вещи». Лавров выразил удивление таким объяснением.

Тема Гренландии вновь оказалась в центре внимания после заявлений Дональда Трампа о намерении получить контроль над островом. Представители ООН, говоря о его будущем, указывали на необходимость учитывать международное право, территориальную целостность Дании и волю жителей Гренландии. 22 сентября США, Дания и власти острова подписали соглашение о расширении американского военного присутствия. Оно не меняет принадлежность территории.

В Крыму 16 марта 2014 года прошло голосование о статусе полуострова. 96,77% проголосовавших в республике и 95,6% в Севастополе поддержали воссоединение с Россией; явка составила 83,1%. Через два дня был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ.