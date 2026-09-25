Euroclear вновь оспорил взыскание €200 млрд в пользу Банка России

Euroclear Bank подал кассационную жалобу на судебные акты двух российских арбитражных инстанций по иску Банка России о взыскании около €200 млрд убытков. Об этом передаёт РИА «Новости» со ссылкой на документ, предоставленный европейским банком.

Жалоба поступила в Арбитражный суд Москвы 24 сентября. Теперь Euroclear пытается оспорить уже вступившее в силу решение. Суд первой инстанции 15 мая удовлетворил требования российского регулятора и постановил взыскать с европейского депозитария около €200 млрд убытков.

В июле апелляционная инстанция отклонила жалобу Euroclear. После этого решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

Активы Банка России были заморожены в 2022 году. Их основной объём — около €200 млрд с учётом упущенной выгоды — находится в депозитарии Euroclear.

Ранее Life.ru рассказывал, что Банк России оспорил в суде ЕС ограничения, способные помешать исполнению российского решения по делу против Euroclear. Регулятор обратился в Общий суд Евросоюза после появления механизма, позволяющего ограничивать попытки добиться исполнения отдельных решений российских судов за пределами ЕС.