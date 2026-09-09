ФАС признала монопольно высокой цену на буксировку в порту Певек

Федеральная антимонопольная служба поддержала решение Чукотского УФАС, признавшего монопольно высокой стоимость буксировки судов в морском порту Певек. С августа 2025 года ООО «Техинвест» установило цену на эти услуги более чем вдвое выше той, по которой их ранее оказывал сам порт, сообщили в ведомстве.

«Техинвест» занимает доминирующее положение на рынке буксирных услуг в границах акватории Певека. Проверка Чукотского УФАС показала, что при формировании новой стоимости компания включила в неё экономически необоснованные расходы.

В результате территориальное управление признало организацию нарушившей закон «О защите конкуренции». Компания попыталась обжаловать решение, однако апелляционная коллегия ФАС оставила жалобу без удовлетворения.

В ведомстве подчёркивают, что ситуация имеет значение не только для судоходства. Стоимость буксировки в Певеке влияет на расходы при Северном завозе — системе снабжения удалённых северных территорий продуктами, товарами первой необходимости, лекарствами, медицинскими изделиями и топливом.

Певек является одним из базовых арктических портов на Северном морском пути. Через него проходит более четверти морских поставок на Чукотку, а также генеральные грузы для предприятий Чаун-Билибинского промышленного узла.

Высокая стоимость логистики уже напрямую отражается на ценах в регионе. Ранее Life.ru рассказывал, что килограмм яблок на Чукотке стоил около тысячи рублей. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков тогда объяснял, что развитие системы Северного завоза и торгово-логистических центров должно помогать снижать стоимость товаров в удалённых регионах.