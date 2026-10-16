Сенаторам США разослали письма с неизвестным порошком: ФБР начало расследование перед выборами

В США началось расследование массовой рассылки подозрительных писем сенаторам и сотрудникам избирательных органов в нескольких штатах. В некоторых конвертах обнаружили неизвестное вещество, а получателей предупредили о возможной опасности. Инциденты произошли за несколько недель до промежуточных выборов в Конгресс, сообщает Associated Press.

Среди адресатов оказались сенаторы-демократы Лиза Блант Рочестер из Делавэра, Алекс Падилья из Калифорнии и Кирстен Джиллибранд из Нью-Йорка. Подозрительные отправления удалось перехватить до того, как их получили политики. Однако правоохранители не исключают, что часть писем могла дойти до других адресатов.

Рассылка затронула и региональные избирательные комиссии. В Луизиане и Оклахоме обнаружение конвертов с порошкообразным веществом привело к эвакуации сотрудников. Аналогичное отправление перехватили в Огайо, а о похожих случаях сообщили власти ещё нескольких штатов.

Расследованием занимаются ФБР, Почтовая инспекционная служба США и полиция Капитолия. В специальном уведомлении аппарат охраны Сената рекомендовал законодателям и их сотрудникам считать подозрительные письма «потенциально опасными».

«Мы тесно взаимодействуем с нашими партнёрами из правоохранительных органов, чтобы реагировать на каждый такой случай», — сообщили в ФБР. Ведомство также пытается установить личности отправителей. При этом экспертиза одного из конвертов, поступивших в избирательную комиссию Висконсина, показала, что находившийся внутри белый порошок не представлял опасности.

Промежуточные выборы в Конгресс США назначены на 3 ноября. Американские власти уже сталкивались с подобными угрозами в 2023 году, когда избирательные органы шести штатов получили письма с белым порошком. Некоторые отправления тогда содержали следы фентанила.

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