Фигурант дела о покупке тел из морга в Петербурге отправился на СВО
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Уголовное расследование в отношении учредителя петербургской компании «Анабиос» Станислава Маслова приостановили после его отправки в зону СВО. Обвиняемый заключил контракт с МО РФ и покинул СИЗО, пишет ТАСС.
Решение приняли после того, как воинская часть направила соответствующее ходатайство. Следствие удовлетворило его, Маслова освободили из-под стражи и отправили в зону боевых действий. Согласно источнику, второй фигурант Андрей Кавецкий всё ещё находится под стражей.
Напомним, в феврале была пресечена преступная деятельность по незаконной торговле органами и тканями умерших в Санкт-Петербурге. Бизнесмен Станислав Маслов организовал криминальный бизнес и заманил в свою схему заведующего патологоанатомическим отделением Александровской больницы Андрея Кавецкого. Изначально медик отказывался, но после долгих уговоров и взяток согласился участвовать. За содействие в получении биоматериалов, в основном от тел бездомных, медик получил не менее 500 тысяч рублей. Биоматериалы поставлялись в компанию Маслова Anabios, которая занимается обучением врачей на анатомических препаратах.
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