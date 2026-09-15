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Опубликовано 15 сентября, 07:32

Филиппо назвал Туска буйным безумцем за призывы к войне с Россией

Филиппо: Туск открыто призывает к войне с Россией

Обложка © ТАСС / Kay Nietfeld

Обложка © ТАСС / Kay Nietfeld

Премьер-министр Польши Дональд Туск своей воинственной риторикой фактически подталкивает Европу к прямому конфликту с Россией. С таким обвинением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо после заявлений польского премьера о возможной эскалации.

«Помешанный на евроинтеграции и ярый милитарист Дональд Туск теперь открыто призывает к войне с Россией!» написал Филиппо в соцсети X.

Французский политик на этом фоне вновь потребовал выхода Франции из Евросоюза и НАТО.

«Мы должны уйти от таких буйных безумцев!» — подчеркнул лидер «Патриотов».

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Поводом для его реакции стали заявления Туска о том, что в ближайшие недели и месяцы ожидает усиления действий России и не исключает, что эскалация может затронуть польскую территорию.

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Александра Вишнякова
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