Филиппо назвал Туска буйным безумцем за призывы к войне с Россией
Филиппо: Туск открыто призывает к войне с Россией
Обложка © ТАСС / Kay Nietfeld
Премьер-министр Польши Дональд Туск своей воинственной риторикой фактически подталкивает Европу к прямому конфликту с Россией. С таким обвинением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо после заявлений польского премьера о возможной эскалации.
«Помешанный на евроинтеграции и ярый милитарист Дональд Туск теперь открыто призывает к войне с Россией!» — написал Филиппо в соцсети X.
Французский политик на этом фоне вновь потребовал выхода Франции из Евросоюза и НАТО.
«Мы должны уйти от таких буйных безумцев!» — подчеркнул лидер «Патриотов».
Поводом для его реакции стали заявления Туска о том, что в ближайшие недели и месяцы ожидает усиления действий России и не исключает, что эскалация может затронуть польскую территорию.
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