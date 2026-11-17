Фильм «Бум» с Софи Марсо: почему подростковую комедию 1980 года помнят до сих пор
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Фильм «Бум» 1980 года: о чём история Вик, сколько лет было Софи Марсо, кто сыграл главные роли и почему песня Reality стала хитом. Чем «Бум-2» отличается от первого фильма.
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
«Бум» (La Boum) Клода Пиното вышел во Франции 17 декабря 1980 года и сделал Софи Марсо известной после её первой роли. Она получила её в 13 лет, а в момент премьеры ей было уже 14. Спустя десятилетия зрители помнят историю школьницы Вик, песню Reality и знаменитую сцену медленного танца. Объясняем, в чём секрет фильма, кто в нём снимался и что было в продолжении.
О чём фильм «Бум» и кто такая Вик
В центре истории — 13-летняя Вик Береттон, которая учится в школе, спорит с родителями, дружит с ровесниками и переживает первое увлечение. У взрослых тоже хватает проблем: семейные отношения родителей девочки меняются, и Вик постепенно обнаруживает, что взрослый мир гораздо менее понятен, чем кажется.
Важная роль в её жизни принадлежит прабабушке Пупетт: именно с ней героиня может говорить почти обо всём. Благодаря этому фильм показывает сразу несколько поколений, а не только отношения школьников.
Фото © Кадр из фильма «Бум», режиссёр Клод Пиното, сценаристы Даниель Томпсон, Клод Пиното
Название La Boum переводят как «вечеринка» или «тусовка», но в русскоязычном прокате комедия известна именно как «Бум».
Кто сыграл в «Буме»: актёры и роли
Софи Марсо — Вик Береттон
Клод Брассёр — Франсуа, отец Вик
Брижит Фоссе — Франсуаза, мать Вик
Дениз Грей — Пупетт, прабабушка Вик
Александр Стерлинг — Матьё
Режиссёр фильма — Клод Пиното. Над сценарием работала, в частности, Даниэль Томпсон. Французский прокат начался 17 декабря 1980 года.
Песня Reality: почему музыка стала частью успеха фильма
Самая узнаваемая музыкальная тема первого «Бума» — песня Reality в исполнении Ричарда Сандерсона. Музыку для картины написал Владимир Косма. Знаменитая сцена медленного танца сделала песню неотделимой от образа первой влюблённости Вик.
Ричард Сандерсон. Фото © ТАСС / imago stock&people
У продолжения 1982 года тоже есть своя музыкальная визитная карточка — Your Eyes в исполнении Cook da Books. Эти композиции часто вспоминают вместе, но они связаны с разными частями истории.
Сколько лет было Софи Марсо и как фильм повлиял на её карьеру
Софи Марсо родилась 17 ноября 1966 года. На кастинге «Бума» ей было 13, а в день премьеры 17 декабря 1980-го — уже 14 лет. Такой небольшой возрастной разрыв между актрисой и героиней помог создать ощущение подлинного подросткового опыта.
Во Франции комедия собрала более 4,3 миллиона зрителей. В 1982 году вышел «Бум-2», после которого Марсо получила премию «Сезар» в 1983 году. Однако дальше она сознательно расширяла амплуа: работала с режиссёрами авторского кино, сыграла в «Храбром сердце» и стала Электрой Кинг в фильме про Джеймса Бонда.
К 17 ноября 2026 года актрисе исполнится 60 лет. В отдельном материале Life.ru мы собрали биографию Софи Марсо к 60-летию: от «Бума» до «Храброго сердца» и Бонда.
Почему фильм «Бум» до сих пор вспоминают
Причина его популярности не сводится к эффекту ностальгии. «Бум» построен на переживаниях, которые знакомы разным поколениям: первой симпатии, поиске собственного голоса, неловкости перед взрослыми и попытках понять, чего человек хочет от дружбы и любви.
Софи Марсо, Пьер Жобер и Ричард Сандерсон, 2017 год. Фото © Wikipedia / Pierre Jaubert
При этом фильм сохранил узнаваемые черты начала 1980-х: одежду, школьную среду, музыку и особую интонацию французских семейных комедий. В этом сочетании — объяснение того, почему люди возвращаются к картине и спустя десятилетия.
Где посмотреть «Бум»
«Бум» доступен на физических носителях и в отдельных легальных видеосервисах; наличие фильма в подписке и прокате зависит от страны и даты. Актуальный каталог следует проверять у правообладателя и в конкретном сервисе. Не стоит доверять страницам, которые обещают бесплатную трансляцию без указания лицензии.
Частые вопросы о фильме «Бум»
- Когда вышел фильм «Бум» с Софи Марсо?
Французская премьера картины Клода Пиното состоялась 17 декабря 1980 года.
- Как звали героиню Софи Марсо в «Буме»?
Вик Береттон — школьницу, переживающую первую любовь и семейные перемены.
- Кто исполняет песню Reality из «Бума»?
Ричард Сандерсон. Музыку к фильму написал Владимир Косма.
- Есть ли продолжение фильма «Бум»?
Да. «Бум-2» вышел во Франции в декабре 1982 года. За роль во второй части Марсо получила «Сезар».
- В каком возрасте Софи Марсо снялась в первом «Буме»?
Она получила роль в 13 лет, а к премьере ей исполнилось 14.