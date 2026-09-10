Fire Point: что известно об украинском производителе дальнобойных дронов и ракет

Fire Point вновь оказалась в центре внимания после атаки на Новый Уренгой. Что это за компания, кто ей руководит, что известно о FP-1, «Фламинго» и других разработках.

Название украинской оборонной компании Fire Point оказалось в центре внимания после атаки беспилотника на промышленный объект в Новом Уренгое 9 сентября 2026 года. Производитель намекнул на причастность своего вооружения к удару и сообщил о преодолении дистанции свыше 3300 километров. При этом Fire Point не назвала конкретный тип применённого оружия, а независимого подтверждения использования именно дрона FP-1 на момент публикации нет.

Fire Point производит дальнобойные ударные беспилотники FP-1, БПЛА FP-2, крылатую ракету FP-5 «Фламинго», а также разрабатывает баллистические ракеты FP-7 и FP-9. Компания появилась после начала боевых действий в 2022 году и за несколько лет стала одним из крупнейших украинских производителей дальнобойных ударных систем.

Что такое Fire Point

Fire Point — частная украинская оборонно-технологическая компания, специализирующаяся на беспилотных и ракетных системах. На собственном сайте компания указывает, что занимается разработками с 2022 года, ведёт собственные исследования и производство и создаёт системы, рассчитанные в том числе на дальние удары.

Одной из главных разработок Fire Point стал ударный беспилотник FP-1. Позднее компания представила FP-2, дальнобойную крылатую ракету FP-5 «Фламинго» и проекты баллистических ракет FP-7 и FP-9. В 2026 году Fire Point также стала одним из участников европейского проекта противоракетной обороны Freyja.

Почему о Fire Point заговорили после атаки на Новый Уренгой

9 сентября беспилотник атаковал промышленный объект в Новом Уренгое. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что после падения обломков произошло возгорание, погибших и пострадавших нет. Полпред президента в УрФО Артём Жога уточнил, что целью был объект топливно-энергетического комплекса.

На этом фоне Fire Point опубликовала сообщение с вопросом о том, кто «преодолел более 3300 км и успешно поразил цель». Сооснователь и главный конструктор компании Денис Штилерман отдельно написал о дистанции порядка 3200 километров. Публикации сопровождались кадрами, которые связывали с атакой на газовую инфраструктуру в районе Нового Уренгоя.

Таким образом, Fire Point намекнула на использование своей разработки, однако прямо не сообщила, каким именно средством был нанесён удар. Американское издание The War Zone отдельно обращает внимание, что ни сообщение компании, ни публикация Штилермана сами по себе не подтверждают участие FP-1 или другого конкретного изделия Fire Point в атаке.

Правда ли FP-1 атаковал Новый Уренгой

Однозначного ответа пока нет.

Часть украинских СМИ написала об использовании FP-1 как об установленном факте и связала с этим аппаратом заявленную дистанцию более 3200–3300 километров. Однако первоначальная публикация Fire Point не называла модель беспилотника.

Поэтому корректнее говорить, что Fire Point намекнула на причастность своего вооружения к атаке на Новый Уренгой, однако применение конкретно FP-1 независимо не подтверждено.

Это особенно важно из-за разницы в опубликованных характеристиках аппарата.

Что известно о беспилотнике FP-1

FP-1 — дальнобойный ударный беспилотник Fire Point, предназначенный для поражения стационарных наземных целей.

На действующей странице производителя для FP-1 сейчас указана дальность до 2600 километров. Там же Fire Point относит аппарат к классу Deep Strike.

При этом в течение 2026 года появлялись заявления о более дальнобойных вариантах FP-1. В сентябре глава Fire Point Ирина Терех заявляла, что последняя модификация способна преодолевать до 3400 километров, а 9 сентября компания сообщила о преодолении одним из своих средств более 3300 километров.

Получается, открытые данные о дальности FP-1 различаются. Это может быть связано с существованием нескольких модификаций аппарата, но точная конфигурация средства, которое могло участвовать в атаке на Новый Уренгой, публично не раскрывалась.

Какие дроны и ракеты выпускает Fire Point

Помимо FP-1, в открытой линейке Fire Point представлены ещё несколько беспилотных и ракетных систем.

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Характеристики приведены по данным самого производителя и могут меняться по мере появления новых модификаций и прохождения испытаний.

Что такое ракета «Фламинго» Fire Point

FP-5 «Фламинго» — одна из наиболее известных ракетных разработок Fire Point. Производитель относит её к крылатым ракетам наземного запуска и заявляет дальность до 3000 километров.

В 2026 году Reuters сообщал о применении «Фламинго» против объектов на территории России. Fire Point параллельно работала над созданием собственного двигателя для ракеты, чтобы увеличить производство и уменьшить зависимость от ограниченного запаса ранее использовавшихся двигателей.

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Важно, что заявленная максимальная дальность «Фламинго» — до 3000 километров — сама по себе также не позволяет сделать вывод, что именно эта ракета использовалась при атаке в районе Нового Уренгоя. Fire Point этого не заявляла.

Кто основал Fire Point и кто руководит компанией

Компания появилась после начала боевых действий в 2022 году. Среди ключевых фигур Fire Point называются Денис Штилерман, Егор Скалыга и Ирина Терех.

Денис Штилерман является сооснователем и главным конструктором компании. Ирина Терех в 2026 году выступает как генеральный директор Fire Point. Егор Скалыга также фигурировал как совладелец и руководитель компании.

История Fire Point необычна для крупного производителя вооружений. До перепрофилирования связанное с компанией юридическое лицо занималось кастингом и работой с киноиндустрией. Ирина Терех до перехода в defence-tech была архитектором и предпринимателем, а сама команда после 2022 года начала быстро наращивать производство беспилотных систем.

Насколько крупным производителем стала Fire Point

Reuters называет Fire Point крупнейшим украинским производителем дальнобойных беспилотников. В апреле 2026 года компания заявляла о производстве сотен дальнобойных дронов в день и тысяч аппаратов в месяц.

9 сентября Ирина Терех заявила, что Fire Point выпускает уже порядка 300–400 дальнобойных ударных БПЛА в сутки. Она также утверждала, что вооружение компании использовалось примерно в 60% украинских дальних ударов по территории России в 2026 году. Независимо проверить эту долю невозможно, поэтому эту цифру следует рассматривать именно как заявление руководства Fire Point.

Масштаб компании растёт и за пределами беспилотников. Fire Point разрабатывает ракеты, двигатели и компоненты, а также сотрудничает с европейскими оборонными компаниями.

Что такое Freyja и при чём здесь Fire Point

Ещё одно направление Fire Point — европейская система противоракетной обороны Freyja.

В августе Reuters сообщал, что Fire Point начала интегрировать в проект технологии более чем десятка европейских компаний. Украинский производитель отвечает в том числе за ракету-перехватчик FP-7.X, созданную на базе проекта FP-7. В проекте участвуют европейские производители радаров, средств наведения и других компонентов.

Fire Point рассчитывает провести первое успешное полноценное перехватывание баллистической ракеты в рамках проекта к середине 2027 года. Пока Freyja остаётся системой в разработке, а не готовым серийным комплексом.

Что известно о проверках и спорах вокруг Fire Point

Стремительный рост Fire Point сопровождался вопросами вокруг украинских оборонных закупок. В 2025 году Национальное антикоррупционное бюро Украины начало проверять обстоятельства контрактов на поставку беспилотников, включая возможное завышение стоимости компонентов и объёмов поставок. СМИ также сообщали о проверке возможных связей компании с бизнесменом Тимуром Миндичем.

Fire Point отрицала обвинения и заявляла, что публикации наносят ущерб компании. По состоянию на май 2026 года украинские антикоррупционные органы не объявляли руководителям и основателям Fire Point подозрений.

При этом международное сотрудничество компании продолжилось. Летом 2026 года Fire Point расширяла работу с европейскими оборонными компаниями в рамках проекта Freyja.

Что известно о Fire Point к 10 сентября 2026 года

Fire Point за несколько лет превратилась из небольшого украинского проекта в крупного производителя дальнобойных беспилотников и разработчика крылатых и баллистических ракет.

Новый всплеск интереса к компании произошёл после атаки на промышленный объект в Новом Уренгое 9 сентября. Fire Point публично намекнула на причастность своего вооружения и сообщила о дистанции более 3300 километров.

Однако тип использованного оружия достоверно не установлен. Несмотря на сообщения ряда СМИ о FP-1, сама компания в первоначальной публикации модель не называла, а независимого подтверждения применения именно этого беспилотника пока нет.