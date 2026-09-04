Сотрудники УФСБ по Донецкой Народной Республике обнаружили вражеский схрон с иностранным вооружением в районе Красноармейска. При отступлении украинские боевики оставили его для дальнейшего применения в диверсионно-террористических целях.

ФСБ по ДНР обнаружила схрон с иностранным вооружением под Красноармейском. Видео © УФСБ России по Донецкой Народной Республике

Ранее ФСБ задержала в Крыму мужчину и женщину, которых подозревают в госизмене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По данным ведомства, они передавали сведения о военных объектах, оборудовали схроны с СВУ и распространяли проукраинские материалы.