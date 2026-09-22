ФСБ задержала агента Киева в Севастополе при съёмке объектов Черноморского флота

ФСБ задержала в Севастополе 32-летнего россиянина, которого подозревают в работе на украинские спецслужбы. По данным ведомства, мужчина собирал сведения об объектах Черноморского флота России.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, фигурант через Telegram вышел на связь с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. После этого он получил задание проводить разведку в Севастополе. Мужчина фотографировал расположение объектов флота на мобильный телефон и передавал полученные снимки своему куратору. Во время обыска у него изъяли телефон с перепиской, подтверждающей работу на Киев.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела об участии в деятельности террористической организации и государственной измене. По этим статьям ему может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд отправил фигуранта под стражу. В ФСБ заявили, что он сотрудничает со следствием и даёт признательные показания.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и возможные связи задержанного. Заявления ведомства о его деятельности являются версией следствия.