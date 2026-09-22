ФСБ задержала агента Киева в Севастополе при съёмке объектов Черноморского флота
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
ФСБ задержала в Севастополе 32-летнего россиянина, которого подозревают в работе на украинские спецслужбы. По данным ведомства, мужчина собирал сведения об объектах Черноморского флота России.
Как сообщили в ЦОС ФСБ, фигурант через Telegram вышел на связь с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. После этого он получил задание проводить разведку в Севастополе. Мужчина фотографировал расположение объектов флота на мобильный телефон и передавал полученные снимки своему куратору. Во время обыска у него изъяли телефон с перепиской, подтверждающей работу на Киев.
В отношении задержанного возбудили уголовные дела об участии в деятельности террористической организации и государственной измене. По этим статьям ему может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд отправил фигуранта под стражу. В ФСБ заявили, что он сотрудничает со следствием и даёт признательные показания.
Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и возможные связи задержанного. Заявления ведомства о его деятельности являются версией следствия.
Ранее ФСБ сообщила о задержании двух жителей Крыма, которых заподозрили в передаче Киеву сведений о российских военных объектах. По версии ведомства, брат и сестра также оборудовали тайники со взрывными устройствами.
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