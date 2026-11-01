ФСБ задержала подростка после проверки данных США об угрозе теракта в Москве
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ФСБ задержала подростка в рамках проверки информации США о подготовке теракта в Москве. По данным спецслужбы, сведения об угрозе в районе музея-заповедника «Царицыно» исходили от самого несовершеннолетнего, который опубликовал соответствующий ролик в TikTok.
Как уточнили в ФСБ, именно публикация подростка стала источником информации о готовившемся теракте в Царицыно.
В ведомстве не раскрыли возраст задержанного и процессуальный статус подростка. Также пока не сообщалось, предъявлено ли ему какое-либо обвинение.
Напомним, 31 октября посольство США предупредило о достоверной угрозе происшествия с массовыми жертвами на территории музея-заповедника «Царицыно». После этого ФСБ подтвердила получение информации от американской стороны по партнёрским каналам.