ФСБ задержала подростка в рамках проверки информации США о подготовке теракта в Москве. По данным спецслужбы, сведения об угрозе в районе музея-заповедника «Царицыно» исходили от самого несовершеннолетнего, который опубликовал соответствующий ролик в TikTok.

Как уточнили в ФСБ, именно публикация подростка стала источником информации о готовившемся теракте в Царицыно.

В ведомстве не раскрыли возраст задержанного и процессуальный статус подростка. Также пока не сообщалось, предъявлено ли ему какое-либо обвинение.