ФТС доначислила утильсбор за уже купленный автомобиль: кто должен платить и что делать Оглавление Главное за минуту ФТС прислала требование о доплате утильсбора: что делать прямо сейчас Почему ФТС доначисляет утильсбор за уже ввезённые автомобили Кому ФТС может доначислить утильсбор Должен ли новый владелец платить чужой утильсбор Почему важны 12 месяцев и дата ввоза автомобиля Какие автомобили в 2026 году находятся в зоне повышенного риска Сколько времени ФТС может проверять утильсбор Можно ли доначислить сбор только потому, что ставки выросли Какие документы собрать владельцу автомобиля Можно ли оспорить доначисление утильсбора Что будет, если проигнорировать письмо ФТС Как проверить машину до покупки, чтобы не получить спор по утильсбору Главный вывод FAQ: доначисление утильсбора ФТС ФТС может доначислить утильсбор за уже ввезённый и купленный автомобиль. Кому приходит требование, кто обязан платить, что проверить за 20 дней и как оспаривать доначисление. Требование ФТС о доплате утильсбора может прийти уже после покупки и регистрации автомобиля. Обложка © Life.ru

Федеральная таможенная служба может проверить правильность расчёта утилизационного сбора уже после того, как автомобиль ввезли в Россию, поставили на учёт и перепродали. Но письмо ФТС не означает автоматически, что нынешний владелец обязан безоговорочно оплатить всю указанную сумму. Сначала нужно понять, кто был плательщиком, почему таможня считает сбор недоплаченным, какая редакция правил действовала на дату ввоза и можно ли взыскать недоимку именно с покупателя.

В 2026 году ФТС отдельно подчёркивала: речи о массовом пересчёте утильсбора для всех автомобилей из ЕАЭС нет. Доначисления появляются после проверок конкретных оформлений, если таможня выявляет нарушение. Проверка правильности уплаты может проводиться в пределах трёх лет с момента ввоза автомобиля.

Главное за минуту

В каких случаях ФТС может доначислить утильсбор за уже ввезённый автомобиль. Инфографика © Life.ru

ФТС прислала требование о доплате утильсбора: что делать прямо сейчас

Не начинайте с вопроса «платить или не платить». Сначала установите, что именно произошло с конкретным автомобилем. Самая полезная последовательность действий выглядит так:

Сверьте VIN, марку, модель и дату ввоза автомобиля с данными в письме ФТС. Найдите формулировку основания доначисления: льготный коэффициент, неверный расчёт при ввозе через ЕАЭС, неполная уплата, коммерческий характер ввоза или иное нарушение. Поднимите расчёт утильсбора, таможенный приходный ордер, документы об оплате, ЭПТС, договоры купли-продажи и документы на первоначальный ввоз. Определите, кто был первоначальным импортёром и плательщиком и когда автомобиль перешёл к нынешнему собственнику. Сверьте правила именно на дату ввоза и оформления. Нельзя автоматически применять сегодняшние условия к более ранней ситуации без проверки переходных положений. Если расчёт спорный, готовьте письменную позицию и документы до истечения срока, указанного в уведомлении; для значительной суммы разумно подключить специалиста по таможенным спорам.

После получения требования ФТС владельцу автомобиля важно проверить основание доначисления и документы на первоначальный ввоз машины. Фото © Life.ru

Важно: пункт 15(1) Правил № 1291 предусматривает, что при выявленной в течение трёх лет недоплате таможня информирует плательщика об основаниях и сумме доначисления; если сбор не уплачен в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня получения такой информации, взыскание может идти через суд.

Почему ФТС доначисляет утильсбор за уже ввезённые автомобили

ФТС объясняла рост резонансных случаев не «новым налогом задним числом», а результатами обычного контроля правильности расчёта. Ведомство называет среди причин незаконное использование льготного коэффициента для личного ввоза и нарушения при оформлении автомобилей из государств ЕАЭС.

Главное о доначислении утильсбора: кого могут проверить, сколько есть времени на ответ и что делать после получения требования ФТС. Инфографика © Life.ru

Кому ФТС может доначислить утильсбор

По статье 24.1 закона об отходах плательщиками являются, в частности, лица, которые ввозят транспортные средства в Россию, а также лица, которые приобрели в России транспортное средство у того, кто в нарушение установленного порядка не уплатил утильсбор.

Отсюда главный практический вывод: продажа автомобиля не прекращает обязанность первоначального импортёра автоматически. Но и покупатель может попасть в круг лиц, с которых пытаются взыскать сбор.

Должен ли новый владелец платить чужой утильсбор

Не всегда. Верховный суд ещё в 2019 году разъяснил: смысл нормы о покупателе — не освободить импортёра от его обязанности, а дать возможность взыскания с покупателя, который знал или должен был знать о неисполнении обязанности по уплате сбора. Эта позиция продолжает применяться судами в 2026 году.

Свежий пример в пользу покупателя: 7 мая 2026 года суд признал незаконным требование к владельцу, который купил автомобиль у автосалона и не был предупреждён о возможной недоплате. Суд указал, что доказательств того, что покупатель знал или должен был знать о проблеме с утильсбором, не представлено.

Но обратная практика тоже есть: в других делах суды взыскивают доначисление, если обстоятельства показывают отсутствие должной осмотрительности либо если сам импортёр системно ввозил машины, применяя льготный коэффициент без оснований. Поэтому «добросовестный покупатель всегда освобождён» — неверная формула.

Дата ввоза и условия первоначального оформления автомобиля могут влиять на риск последующего доначисления утильсбора. Фото © Life.ru

Почему важны 12 месяцев и дата ввоза автомобиля

Правило «про 12 месяцев» часто пересказывают слишком грубо. В действующем регулировании оно зависит от конкретной схемы ввоза и даты оформления. Для признания автомобиля ввезённым физлицом для личного пользования действующие условия, в частности, связывают статус с регистрацией автомобиля на плательщика и, для машин, выпущенных в свободное обращение в другом государстве ЕАЭС, — с периодом не менее 12 месяцев от такого выпуска до отчуждения в пользу гражданина России.

Поэтому нельзя делать вывод только по фразе «машину продали раньше года». Нужно смотреть, где автомобиль был выпущен в свободное обращение, когда оформлен ТПО, когда и на кого он зарегистрирован, какие переходные правила действовали и на каком основании применялся льготный коэффициент.

Какие автомобили в 2026 году находятся в зоне повышенного риска

ввезённые физлицом по льготному коэффициенту и вскоре перепроданные;

ввезённые через Казахстан, Киргизию, Белоруссию или Армению, если расчёт платежей и даты выпуска в свободное обращение требуют дополнительной проверки;

автомобили, по которым продавец не может показать расчёт утильсбора и платёжные документы;

машины из цепочки регулярного ввоза несколькими партиями или одним и тем же физлицом;

автомобили, по которым данные договора, ЭПТС и таможенных документов расходятся.

При этом страна происхождения или марка автомобиля сами по себе не делают машину «должником». ФТС проверяет обстоятельства конкретного ввоза.

Сколько времени ФТС может проверять утильсбор

Действующие правила прямо предусматривают трёхлетний период: если в течение трёх лет с момента ввоза после уплаты сбора или внесения сведений в электронный паспорт выявлена неуплата либо неполная уплата, таможенный орган информирует плательщика о необходимости доплаты и указывает основания.

Именно поэтому в 2026 году ФТС указывала на проверки автомобилей, ввезённых начиная с 2023 года. Для более старых машин отдельные уведомления могут быть связаны с ранее начатыми проверками или уже идущими судебными процедурами.

Можно ли доначислить сбор только потому, что ставки выросли

Нет: повышение ставок само по себе не превращает корректно уплаченный ранее сбор в недоимку. Для доначисления должно быть правовое основание, связанное с тем, что первоначальная обязанность была исполнена неправильно или не полностью.

Повышение ставок само по себе не является основанием для доначисления ранее правильно уплаченного утильсбора. Фото © Life.ru

В июне 2026 года Конституционный суд отдельно подчеркнул требование правовой определённости при повышении утильсбора и признал недопустимым применение увеличенного коэффициента к отношениям в рассмотренной ситуации до истечения необходимого адаптационного периода. Решение касалось самоходных машин, поэтому переносить его механически на любую легковую машину нельзя, но общий принцип запрета произвольного ухудшения положения задним числом важен для оценки спорных начислений.

Какие документы собрать владельцу автомобиля

договор купли-продажи автомобиля и все дополнительные соглашения;

электронный ПТС и сведения о регистрационных действиях;

таможенный приходный ордер и расчёт суммы утилизационного сбора;

платёжные документы об уплате утильсбора;

декларацию на товары или пассажирскую таможенную декларацию — если применимо;

документы о дате выпуска автомобиля в свободное обращение в государстве ЕАЭС;

переписку и договоры с продавцом, автосалоном, импортёром или посредником;

доказательства того, какую информацию об утильсборе продавец предоставлял покупателю до сделки.

Последний пункт особенно важен для нынешнего собственника: в споре о взыскании с покупателя суду может быть важно, мог ли человек знать о проблеме с платежом на момент сделки.

Можно ли оспорить доначисление утильсбора

Да. Судебная практика 2026 года показывает обе стороны: требования отменяют, когда таможня не доказывает основания для взыскания с покупателя, и оставляют в силе, когда нарушения при применении льготного коэффициента или расчёте подтверждены документами.[5][6]

Что проверять в споре:

правильно ли ФТС определила плательщика;

укладывается ли проверка в применимый срок;

какая редакция правил действовала на дату ввоза;

верно ли определены база и коэффициент;

доказан ли коммерческий характер ввоза, если ФТС на него ссылается;

для покупателя — доказано ли, что он знал или должен был знать о недоплате;

учтены ли переходные положения и особенности автомобилей из ЕАЭС.

Что будет, если проигнорировать письмо ФТС

Если доначисление не погашено и не урегулировано, таможня может перейти к судебному взысканию. Правила № 1291 предусматривают срок до 20 календарных дней после получения информации ФТС до такого взыскания; вместе с недоимкой могут начисляться пени.

Поэтому даже если владелец уверен, что требование ошибочно, молчание — худшая стратегия: спор нужно переводить в документальную плоскость сразу.

ФТС может проверять правильность расчёта утильсбора по уже ввезённым и перепроданным автомобилям. Фото © Life.ru

Как проверить машину до покупки, чтобы не получить спор по утильсбору

1. Узнать точную дату и страну первоначального ввоза.

2. Попросить копию расчёта утильсбора и подтверждение оплаты.

3. Проверить, кто был плательщиком и первым собственником в России.

4. Сопоставить даты выпуска в свободное обращение, ТПО, регистрации и перепродажи.

5. Проверить цепочку собственников и количество недавно ввезённых машин у продавца/импортёра.

6. Зафиксировать в договоре заверения продавца о полном и корректном исполнении обязанности по утильсбору и ответственность за недостоверные сведения.

Такой набор не гарантирует отсутствие спора, но существенно усиливает позицию покупателя и снижает риск купить автомобиль с неочевидной фискальной проблемой.

Главный вывод

ФТС действительно может доначислить утильсбор по уже ввезённой и проданной машине, если проверка выявила, что сбор был уплачен неправильно или не полностью. Но это не означает автоматическую обязанность нынешнего владельца оплатить любую сумму из письма. Нужно отдельно установить первоначального плательщика, основание доначисления, дату и схему ввоза, применимую редакцию правил и то, мог ли покупатель знать о проблеме.

Практический алгоритм простой: не игнорировать письмо, проверить документы и расчёт, зафиксировать свою позицию до истечения срока и при крупной сумме получить профессиональную оценку таможенного спора.

Перед покупкой ввезённого автомобиля стоит проверить дату ввоза, историю регистрации и уплату утильсбора. Фото © Life.ru

FAQ: доначисление утильсбора ФТС

Может ли ФТС потребовать доплату после постановки машины на учёт?

Да. Сам факт регистрации или наличия ЭПТС не исключает последующую проверку правильности расчёта утильсбора в предусмотренный правилами срок.

Может ли требование прийти после перепродажи автомобиля?

Да. Продажа машины не аннулирует автоматически неисполненную обязанность первоначального импортёра. В отдельных случаях спор затрагивает и нового собственника.

Кто платит, если нынешний владелец не ввозил машину?

Закон включает в круг плательщиков и покупателя автомобиля, по которому сбор не был уплачен надлежащим образом. Но судебная практика учитывает, знал ли покупатель или должен был знать о недоплате.

Сколько времени есть после уведомления ФТС?

Правила предусматривают срок, не превышающий 20 календарных дней со дня получения информации таможни, после чего доначисленную сумму могут взыскивать через суд.

Всегда ли продажа раньше года означает доначисление?

Нет, такой вывод слишком упрощён. Нужно учитывать дату ввоза, страну выпуска в свободное обращение, статус личного пользования, регистрацию, переходные нормы и конкретные условия применённого коэффициента.

Можно ли оспорить требование?

Да. В 2026 году есть решения как в пользу покупателей, так и в пользу таможни. Исход зависит от документов и доказательств конкретного ввоза.

Новые ставки утильсбора пересчитывают старую машину автоматически?

Нет. Само изменение ставок не является достаточным основанием для пересчёта корректно исполненной прежней обязанности.