Георгий Матюхин: биография первого главы Банка России, чем известен и причина смерти

Первый председатель Банка России Георгий Гаврилович Матюхин умер 5 сентября 2026 года в возрасте 91 года, всего за день до своего 92-летия. Экономист возглавлял российский Центробанк в один из самых сложных периодов его истории — во время распада СССР и перехода страны к рыночной экономике. До банковской карьеры Матюхин успел поработать геологом, окончить МГИМО, послужить во внешней разведке КГБ и стать доктором экономических наук.

Матюхина называют первым главой Банка России и одним из создателей современной двухуровневой банковской системы страны. Кроме того, он остался единственным руководителем российского Центробанка, чья подпись была напечатана на банкноте.

Официальная причина смерти Георгия Матюхина на момент публикации не названа.

Кто такой Георгий Матюхин

Георгий Гаврилович Матюхин — советский и российский экономист, учёный и банкир, первый председатель Центрального банка Российской Федерации. Он руководил формированием российского Центробанка в период распада советской финансовой системы.

Кратко о Георгии Матюхине:

дата рождения: 6 сентября 1934 года;

6 сентября 1934 года; место рождения: Барнаул;

Барнаул; дата смерти: 5 сентября 2026 года;

5 сентября 2026 года; возраст: 91 год;

91 год; место смерти: Республика Алтай;

Республика Алтай; образование: Семипалатинский геологоразведочный техникум, МГИМО;

Семипалатинский геологоразведочный техникум, МГИМО; учёная степень: доктор экономических наук;

доктор экономических наук; должность: первый председатель Банка России;

первый председатель Банка России; период руководства ЦБ: до 16 июня 1992 года;

до 16 июня 1992 года; чем известен: становление двухуровневой банковской системы России, создание инфраструктуры расчётов между коммерческими банками, единственная среди руководителей ЦБ подпись на российских банкнотах.

Биография Георгия Матюхина: от геолога до главы Центробанка

Георгий Матюхин родился 6 сентября 1934 года в Барнауле. Его первая профессия была максимально далека от банков и большой политики: будущий глава Центробанка окончил Семипалатинский геологоразведочный техникум.

В 1953–1956 годах Матюхин работал геологом в Таджикистане и Западной Сибири.

Затем его профессиональная траектория резко изменилась. Матюхин поступил в Московский государственный институт международных отношений и в 1961 году окончил МГИМО.

Именно после этого в его биографии появился ещё один необычный эпизод — работа во внешней разведке.

Работа Георгия Матюхина в КГБ и командировка в Уругвай

После МГИМО Георгий Матюхин несколько лет служил в Первом главном управлении КГБ СССР, которое занималось внешней разведкой.

Матюхина направили в Уругвай. Эта поездка стала его первой и единственной зарубежной командировкой по линии разведки: позднее его выслали из страны вместе с группой советских сотрудников.

Сам Матюхин впоследствии довольно иронично относился к этому периоду своей жизни. В интервью «Коммерсанту» он признавался, что как разведчик «засыпался».

После ухода из спецслужб основными областями его работы стали экономика, международные финансы и наука.

Научная карьера Георгия Матюхина

До прихода в руководство Центробанка Матюхин успел сделать серьёзную академическую карьеру.

Он работал в Международном инвестиционном банке, а с 1973 по 1980 год — в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР.

В 1976 году Матюхин защитил докторскую диссертацию на тему «Проблемы кредитных денег при капитализме».

С 1980 по 1988 год он преподавал во Всесоюзной академии внешней торговли, а в 1988–1990 годах работал ведущим научным сотрудником Института США и Канады АН СССР.

Матюхин был доктором экономических наук и профессором. Ему принадлежит более 200 публикаций. Среди известных работ экономиста — книги «Горячие деньги», «Проблемы кредитных денег при капитализме» и «Мировые финансовые центры».

Как Георгий Матюхин стал первым главой Банка России

7 августа 1990 года Георгий Матюхин был назначен исполняющим обязанности председателя правления Государственного банка РСФСР.

А 25 декабря 1990 года его утвердили председателем Центрального банка РСФСР.

Важно понимать исторический контекст. В тот момент одновременно существовали союзный Госбанк СССР и формировавшийся российский Центральный банк. После упразднения Госбанка СССР его функции эмиссионного центра, денежно-кредитного регулирования и управления банковской системой на территории России перешли к российскому Центробанку.

С 1992 года учреждение стало называться Центральным банком Российской Федерации — Банком России.

Поэтому Матюхина называют одновременно последним руководителем Центробанка РСФСР и первым председателем Банка России.

Чем известен Георгий Матюхин

Главный период в биографии Матюхина занял меньше двух лет, но именно на него пришлась перестройка всей банковской системы страны.

Создание двухуровневой банковской системы

При Матюхине в России формировалась двухуровневая банковская система рыночного типа.

На верхнем уровне находился Центральный банк, отвечающий за денежно-кредитную политику, эмиссию и регулирование банков. Второй уровень составляли коммерческие банки, непосредственно работающие с компаниями и населением.

До этого советская модель была построена на крупных государственных специализированных банках.

Сам Матюхин позднее говорил, что его стратегической задачей было разрушить монополию старой банковской системы и создать новую.

Создание расчётно-кассовых центров

Ещё одной важнейшей задачей стало создание сети расчётно-кассовых центров — РКЦ, необходимых для проведения платежей между самостоятельными коммерческими банками.

Матюхин объяснял, что без такой инфраструктуры каждому банку пришлось бы самостоятельно выстраивать отношения с тысячами других банков.

Новая система поначалу работала с проблемами: начало 1990-х пришлось на эпоху слабой компьютеризации банков и огромного объёма ручных операций. Однако сама модель расчётов в дальнейшем стала частью российской финансовой инфраструктуры.

Георгий Матюхин и пятитысячная купюра

Один из самых узнаваемых фактов о Матюхине связан с российскими деньгами.

Он стал первым и до сих пор единственным главой Банка России, чья подпись печаталась на российских банкнотах.

Подпись Георгия Матюхина появилась на купюре номиналом 5000 рублей образца 1992 года.

Причём выпуск крупного номинала предложил сам глава ЦБ. В начале 1992 года в стране возник острый дефицит наличности: после либерализации цен денег для обслуживания резко выросшего номинального оборота не хватало.

Матюхин впоследствии объяснял, что пятитысячная банкнота должна была частично решить проблему «денежного голода».

Матюхин, гиперинфляция и авизо: почему его работа вызывала споры

Период руководства Матюхина пришёлся на экономический кризис начала 1990-х, поэтому вокруг его работы возникало множество споров.

Одним из главных обвинений была гиперинфляция. Критики связывали рост цен в том числе с политикой Центрального банка и кредитованием экономики.

Сам Матюхин с этим не соглашался. Он утверждал, что после либерализации цен возникла обратная проблема — огромный дефицит наличных и безналичных денег, поскольку денежное обращение не успевало за кратным повышением цен.

При нём ЦБ, по словам Матюхина, пытался сделать деньги дороже: ставка рефинансирования была повышена с 5% до 20%.

Ещё одним громким эпизодом начала 1990-х стали мошенничества с фальшивыми авизо — банковскими документами, с помощью которых преступники выводили огромные суммы.

Имя главы Центробанка упоминалось в связи с расследованиями, однако сам Матюхин категорически отрицал участие в мошеннических схемах. В интервью 2000 года он говорил, что правоохранительные органы проверяли возможную связь, но доказательств его причастности не нашли. Обвинений по этому делу Матюхину предъявлено не было.

Почему Георгий Матюхин ушёл из Центробанка

16 июня 1992 года Георгий Матюхин был освобождён от должности председателя Центрального банка.

Его уход произошёл на фоне острой политической и экономической борьбы вокруг денежной политики, кредитования коммерческих банков, дефицита наличности и устройства новой финансовой системы.

Спустя годы сам Матюхин связывал свою отставку прежде всего с противостоянием с Виктором Геращенко и политической поддержкой противников его курса в Верховном Совете.

С июля 1992 года обязанности главы Банка России исполнял Виктор Геращенко, который впоследствии официально возглавил регулятор.

Чем Георгий Матюхин занимался после Центробанка

После ухода из Банка России Матюхин продолжил работать в финансовой сфере.

Он занимал руководящие должности в банках «Горный Алтай», «Ноосфера», Собинбанк и «Диалог-Оптим», а также занимался преподавательской и научной деятельностью.

Таким образом, его профессиональная биография охватила сразу несколько совершенно разных сфер: геологию, внешнюю разведку, академическую экономику, государственное управление и коммерческий банковский бизнес.

Когда и от чего умер Георгий Матюхин

Георгий Матюхин умер 5 сентября 2026 года в Республике Алтай. Ему был 91 год.

До своего 92-летия, которое пришлось бы на 6 сентября, первый председатель Банка России не дожил одного дня.

О смерти экономиста Банк России официально сообщил 8 сентября.

Точная причина смерти Георгия Матюхина официально не названа. По предварительной информации, последние годы жизни он болел, однако диагноз или заболевание, которое могло привести к смерти, публично не раскрывались. Поэтому утверждать о конкретной причине смерти оснований нет.

8 сентября Георгия Матюхина похоронили в Горно-Алтайске. Прощание прошло скромно, на церемонии присутствовали его родственники и представители Банка России.

Почему Георгий Матюхин вошёл в историю России

Матюхину достался, пожалуй, один из самых неблагодарных моментов для руководителя центрального банка: старая советская финансовая система уже распадалась, а российскую требовалось фактически строить одновременно с переходом всей экономики к рынку.

При нём формировался независимый Банк России, создавалась двухуровневая система из ЦБ и коммерческих банков, появлялась новая инфраструктура межбанковских расчётов.

Его работу сопровождали конфликты, обвинения в ошибках денежной политики, гиперинфляция и банковские аферы начала девяностых. Но в истории российского Центробанка у Матюхина осталось сразу два уникальных статуса: он стал его первым председателем и единственным руководителем, чью подпись напечатали на российских деньгах.

Частые вопросы

Сколько лет было Георгию Матюхину?

Георгий Матюхин умер в возрасте 91 года. Он родился 6 сентября 1934 года и скончался 5 сентября 2026-го — за один день до своего 92-летия.

Кто был первым председателем Банка России?

Первым председателем Банка России считается Георгий Матюхин. 25 декабря 1990 года он возглавил Центральный банк РСФСР, который после упразднения Госбанка СССР стал Центральным банком Российской Федерации — Банком России.

Когда Георгий Матюхин возглавлял Центробанк?

Матюхин руководил Центральным банком РСФСР, а затем Банком России с 1990 года. 16 июня 1992 года он был освобождён от должности.

Правда ли, что Георгий Матюхин работал в КГБ?

Да. После окончания МГИМО Матюхин несколько лет работал в Первом главном управлении КГБ СССР, занимавшемся внешней разведкой. Его направляли в Уругвай, откуда впоследствии выслали вместе с группой советских сотрудников.

На какой купюре была подпись Георгия Матюхина?

Подпись Георгия Матюхина печаталась на банкноте номиналом 5000 рублей образца 1992 года. Он остался единственным руководителем Банка России, чья подпись появилась на российских банкнотах.

От чего умер Георгий Матюхин?

Официальная причина смерти первого главы Банка России не сообщалась. Известно лишь, что он умер 5 сентября 2026 года в Республике Алтай. По предварительной информации, в последние годы Матюхин болел.

Где похоронен Георгий Матюхин?