Гол Хаверца принёс «Арсеналу» победу над «Ливерпулем» и лидерство в АПЛ
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«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» на выезде и возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии. Встреча девятого тура завершилась со счётом 1:0 благодаря голу Кая Хаверца на 16-й минуте.
Для лондонцев эта победа стала первой над мерсисайдцами с февраля 2024 года. Тогда «канониры» оказались сильнее на домашнем поле, выиграв со счётом 3:1. В последующих четырёх встречах команды трижды сыграли вничью, а ещё один поединок завершился в пользу «красных».
Хозяева потерпели первое поражение после серии из пяти успешных матчей во всех турнирах. За этот период клуб одержал по две победы в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, а также пробился в следующий раунд Кубка английской лиги. Предыдущая неудача случилась 11 октября, когда подопечные Андони Ираолы уступили «Манчестер Сити» на своём стадионе с минимальным счётом.
После девяти туров у «Арсенала» 24 очка, что позволило ему единолично занять первую строчку. Ближайший преследователь — «Манчестер Сити», имеющий в активе 21 балл. «Ливерпуль» с 15 очками располагается на пятой позиции.
Следующий матч лондонская команда проведёт 7 ноября дома против «Халла». Мерсисайдцам 8 ноября предстоит гостевая встреча с «Кристал Пэлас».
Ранее Life.ru рассказывал о втором подряд поражении «Манчестер Сити» в английском первенстве. Подопечные Энцо Марески 31 октября уступили «Брайтону» со счётом 0:1. Единственный мяч на 11-й минуте забил шведский полузащитник Ясин Айяри. Неделей ранее манчестерцы проиграли «Астон Вилле» — 1:2, прервав семиматчевую победную серию. При этом 28 октября «горожане» сумели обыграть «Брайтон» в Кубке лиги. Основное время завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти они оказались сильнее — 4:3.