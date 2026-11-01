«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» на выезде и возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии. Встреча девятого тура завершилась со счётом 1:0 благодаря голу Кая Хаверца на 16-й минуте.

Для лондонцев эта победа стала первой над мерсисайдцами с февраля 2024 года. Тогда «канониры» оказались сильнее на домашнем поле, выиграв со счётом 3:1. В последующих четырёх встречах команды трижды сыграли вничью, а ещё один поединок завершился в пользу «красных».

Хозяева потерпели первое поражение после серии из пяти успешных матчей во всех турнирах. За этот период клуб одержал по две победы в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, а также пробился в следующий раунд Кубка английской лиги. Предыдущая неудача случилась 11 октября, когда подопечные Андони Ираолы уступили «Манчестер Сити» на своём стадионе с минимальным счётом.

После девяти туров у «Арсенала» 24 очка, что позволило ему единолично занять первую строчку. Ближайший преследователь — «Манчестер Сити», имеющий в активе 21 балл. «Ливерпуль» с 15 очками располагается на пятой позиции.

Следующий матч лондонская команда проведёт 7 ноября дома против «Халла». Мерсисайдцам 8 ноября предстоит гостевая встреча с «Кристал Пэлас».