Ноябрь получился насыщенным на астрологические события: новолуние, полнолуние, развороты Меркурия и Венеры, соединение Марса с Юпитером и сильные аспекты в конце месяца. Поэтому для каждого знака можно выделить свой день, когда его управитель, Луна или общий фон месяца работают особенно заметно.

У каждого знака зодиака в ноябре 2026 года будет свой момент, когда обстоятельства словно складываются чуть удачнее обычного. Одним звёзды обещают шанс в деньгах, другим помогут в любви, а кому-то дадут идеальный момент для решительного шага. Рассчитали 12 персональных дат с 5 по 30 ноября.

Знак зодиака Козерог

Знак зодиака Козерог: когда самый удачный день по гороскопу в ноябре 2026? Фото © Life.ru

Для Козерогов самый интересный день приходится на 7 ноября. В это время Солнце образует гармоничный минорный аспект с Сатурном, управителем знака. В астрологии такая связка хорошо ложится на всё, где нужен не случайный подарок судьбы, а результат за счёт выдержки, правильного расчёта и умения дождаться своего момента.

Где ждать удачу: работа, карьера, документы, серьёзные переговоры, долгосрочные покупки.

Цвет удачи: графитовый.

Козерогам в этот день особенно полезно заниматься тем, что должно работать не неделю, а месяцы или годы. Хорошая дата, чтобы отправить резюме, обсудить повышение, оформить важный документ или наконец запустить дело, которое долго откладывалось.

Знак зодиака Скорпион

Знак зодиака Скорпион: когда самый удачный день по гороскопу в ноябре 2026? Фото © Life.ru

Здесь практически без вариантов: 9 ноября происходит новолуние в Скорпионе. В астрологии новолуние считается точкой нового цикла, а когда оно проходит непосредственно в вашем знаке, символика становится ещё сильнее.

Где ждать удачу: деньги, личные перемены, отношения, избавление от старого, новые проекты.

Цвет удачи: бордовый.

Скорпионам стоит использовать этот день не столько для мгновенного результата, сколько для запуска истории, которая должна развиваться дальше. Особенно хорошо формулировать финансовые цели, начинать новый проект или принимать решение, после которого назад уже не хочется.

Знак зодиака Стрелец

Знак зодиака Стрелец: когда самый удачный день по гороскопу в ноябре 2026? Фото © Life.ru

12 ноября Луна проходит по Стрельцу и образует гармоничный аспект с Юпитером, управителем этого знака. Плюс ночь с 11 на 12 ноября приходится на пик Северных Таурид, причём условия наблюдения в 2026 году очень благоприятные: Луна почти не мешает метеорам. Получается почти идеальная дата для темы «увидел возможность и не прошёл мимо».

Где ждать удачу:путешествия, образование, знакомства, публичность, новые предложения.

Цвет удачи: фиолетовый.

Стрельцам стоит чаще соглашаться на спонтанные приглашения и не игнорировать идеи, которые появляются буквально на ходу. День хорошо подходит для подачи заявок, поездок и разговоров с людьми, способными открыть новую дверь.

Знак зодиака Весы

Знак зодиака Весы: когда самый удачный день по гороскопу в ноябре 2026? Фото © Life.ru

Главный день Весов приходит 14 ноября, когда Венера разворачивается в прямое движение именно в Весах. С точки зрения астрологии это символический выход из периода пересмотра отношений, желаний, симпатий и финансовых решений. Точный разворот приходится на 00:28 UTC 14 ноября.

Где ждать удачу: любовь, знакомства, примирение, красота, покупки, деньги.

Цвет удачи: пудрово-розовый.

Для Весов это один из самых приятных дней месяца. Можно возвращаться к разговорам, которые раньше заходили в тупик, назначать свидание, обсуждать сотрудничество или наконец покупать вещь, по поводу которой долго сомневались.

Знак зодиака Рыбы

Знак зодиака Рыбы: когда самый удачный день по гороскопу в ноябре 2026? Фото © Life.ru

У Рыб особенная дата 15 ноября: Юпитер и Нептун, две планеты, которые традиционно связывают с этим знаком, формируют гармоничный творческий аспект. Рыбам в этот день особенно полезно доверять внезапным мыслям. Решение может прийти не через строгий расчёт, а буквально в душе, дороге или разговоре. Хорошо заниматься творческими проектами и возвращаться к желаниям, которые раньше казались слишком смелыми.

Где ждать удачу: творчество, интуитивные решения, личная жизнь, вдохновение, поиск идеи.

Цвет удачи: цвет морской волны.

Знак зодиака Лев

Знак зодиака Лев: когда самый удачный день по гороскопу в ноябре 2026? Фото © Life.ru

А вот у Львов ноябрь выдаёт почти джекпот: 16 ноября Марс соединяется с Юпитером прямо во Льве. Марс добавляет напор, Юпитер в астрологии связан с расширением и возможностями, а всё происходит непосредственно в вашем знаке. Кроме того, на ночь 16–17 ноября приходится пик Леонид. Метеорный поток назван не в честь знака зодиака, но визуальная рифма для материала слишком хороша, чтобы её не использовать.

Где ждать удачу: карьера, деньги, выступления, знакомства, конкуренция, лидерство.

Цвет удачи: золотой.

Это день, когда Львам лучше не прятаться. Просить больше, показывать результат, выходить с предложением, брать инициативу на себя. Главное, не перепутать уверенность с желанием снести всех по дороге.

Знак зодиака Овен

Знак зодиака Овен: когда самый удачный день по гороскопу в ноябре 2026? Фото © Life.ru

22 ноября Луна в Овне образует гармоничный аспект с Марсом, управителем знака. В тот же день Солнце переходит в огненный Стрелец, поэтому общий фон становится заметно более динамичным.

Где ждать удачу: новые начинания, спорт, работа, конкуренция, важные решения.

Цвет удачи: алый.

Овнам можно использовать этот день там, где обычно мешает долгое раскачивание. Подать заявку, первым написать, начать проект, назначить разговор. Энергия даты скорее про «сделать», чем про «ещё немного подумать».

Знак зодиака Телец

Знак зодиака Телец: когда самый удачный день по гороскопу в ноябре 2026? Фото © Life.ru

У Тельцов счастливой становится 23 ноября. Луна в этот момент идёт по Тельцу, а Венера, управляющая знаком, образует гармоничную связь с Северным узлом. В астрологической трактовке это сочетание хорошо подходит для знакомств, денег и решений, которые могут иметь продолжение.

Где ждать удачу: финансы, отношения, покупки, недвижимость, полезные знакомства.

Цвет удачи: изумрудный.

Особенно хорошо решать материальные вопросы. Можно обсуждать зарплату, условия сделки, крупную покупку или совместные планы с партнёром.

Знак зодиака Близнецы

Знак зодиака Близнецы: когда самый удачный день по гороскопу в ноябре 2026? Фото © Life.ru

Здесь тоже красивое попадание: 24 ноября происходит полнолуние в Близнецах. Астрологически полнолуние связывают с кульминацией и моментом, когда становится видно то, что раньше только формировалось.

Где ждать удачу: переговоры, информация, знакомства, учёба, соцсети, публичные проекты.

Цвет удачи: жёлтый.

Близнецам день может принести важную новость, ответ или разговор. Хорошо показывать результаты, публиковать то, над чем долго работали, проходить собеседования и напоминать о себе нужным людям.

Знак зодиака Рак

Знак зодиака Рак: когда самый удачный день по гороскопу в ноябре 2026? Фото © Life.ru

Для Раков главным становится 27 ноября, когда Луна находится в Раке. Это её собственный знак, поэтому в астрологии такое положение считается особенно сильным именно для лунных тем: дома, семьи, безопасности и внутреннего чутья.

Где ждать удачу: семья, дом, недвижимость, отношения с близкими, личные решения.

Цвет удачи: серебристый или жемчужный.

День подходит для всего, где важно чувствовать себя «на своём месте». Можно решать квартирные вопросы, мириться с родными, обустраивать дом или принимать решение, основанное не только на логике, но и на ощущении комфорта.

Знак зодиака Водолей

Знак зодиака Воолей: когда самый удачный день по гороскопу в ноябре 2026? Фото © Life.ru

У Водолеев самая необычная дата месяца: 29 ноября Уран образует тригон с Плутоном. Уран считается современным управителем Водолея, а Плутон сейчас находится непосредственно в этом знаке. Астрологически такая комбинация связана с обновлением, технологиями и неожиданными переменами, которые способны открыть новое направление.

Где ждать удачу: технологии, интернет, работа, новые знакомства, необычные проекты.

Цвет удачи: электрический синий.

Водолеи могут неожиданно найти решение старой задачи или познакомиться с человеком, который смотрит на вещи совершенно иначе. Чем менее стандартный путь предлагает этот день, тем интереснее он может оказаться.

Знак зодиака Дева

Знак зодиака Дева: когда самый удачный день по гороскопу в ноябре 2026? Фото © Life.ru

Финал месяца достаётся Девам. 30 ноября Меркурий окончательно выходит из постретроградной тени, а Луна переходит в Деву. Получается двойная активация знака: его управитель окончательно завершает ретроградную историю, а Луна усиливает внимание к практическим задачам.

Где ждать удачу: работа, документы, финансы, обучение, здоровье и бытовые дела.

Цвет удачи: оливковый.

Самое время разгрести то, что буксовало весь месяц. Подписывать, отправлять, договариваться, считать деньги, составлять планы и возвращаться к проектам, где раньше постоянно находилась какая-нибудь мелкая засада.

Самое полезное здесь не ждать, что удача сама постучит в дверь, а подобрать под сильный день конкретное действие: назначить встречу, отправить резюме, обсудить деньги, признаться в чувствах или наконец начать то, что давно откладывалось. А цвет удачи можно оставить приятным бонусом, хотя бы для настроения. Кстати, в астрологии значение придают и дню недели, в который человек появился на свет. Life.ru уже рассказал, какая планета покровительствует вашему дню рождения и что её символика может подсказать об отношениях.