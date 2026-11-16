Гран-при США по фигурному катанию 2026: результаты Трусовой, Петросян и итоговая таблица Оглавление Итоги Skate America 2026: кто выиграл и как выступили россиянки Как Трусова завоевала серебро Гран-при США Почему Аделия Петросян заняла шестое место Кто выиграл у мужчин, спортивных пар и в танцах на льду Где проходил Skate America и когда состоялся финал Что дальше для Трусовой и Петросян Частые вопросы о Skate America 2026 Итоги Skate America 2026: Трусова — вторая с 213,90 балла, Петросян — шестая с 198,03. Полная таблица женщин, победители у мужчин, пар и танцев на льду. Гран-при США по фигурному катанию Skate America 2026: Александра Игнатова (Трусова) завоевала серебро с результатом 213,90 балла, Аделия Петросян заняла шестое место с 198,03 балла. Итоговые результаты, победители и призёры турнира. Иллюстрация создана с помощью ИИ.

Александра Игнатова (Трусова) завоевала серебро Skate America 2026, набрав 213,90 балла за две программы. Аделия Петросян заняла шестое место с 198,03 балла. Победительницей женского турнира в американском Эверетте стала японка Ами Накаи (236,81), бронза досталась Рино Мацуикэ (211,63). Соревнования завершились 15 ноября по местному времени — уже 16 ноября в Москве. В материале Life.ru — полный итоговый протокол женского турнира, оценки россиянок и победители других дисциплин.

Итоги Skate America 2026: кто выиграл и как выступили россиянки

Этап серии Гран-при ISU сезона-2026/27 проходил на Angel of the Winds Arena в Эверетте (США) с 13 по 15 ноября по местному времени. В женском одиночном катании обе россиянки выступали в нейтральном статусе AIN2. В официальном протоколе Александра указана как Alexandra Ignatova — фамилия после замужества; болельщикам она известна как Александра Трусова.

Итоговая таблица Skate America 2026 по фигурному катанию: Александра Игнатова (Трусова) завоевала серебро с 213,90 балла, Аделия Петросян заняла шестое место с 198,03 балла, победительницей стала Ами Накаи (236,81). Полные результаты женского турнира. Инфографика © Life.ru

Как Трусова завоевала серебро Гран-при США

После короткой программы Трусова шла второй с 74,24 балла, уступая Ами Накаи 7,96 балла. В произвольной программе россиянка получила 139,66 балла — третий результат сегмента — и удержала второе место в общем зачёте. Отрыв от бронзового призёра Рино Мацуикэ составил 2,27 балла.

По сообщению Федерации фигурного катания на коньках России, Трусова исполнила произвольную программу под музыку из сериала «Очень странные дела», начав её с четверного лутца. Федерация отметила качественное исполнение других элементов. Это второе серебро спортсменки на этапах серии в текущем сезоне: ранее она стала второй на Гран-при Китая.

Почему Аделия Петросян заняла шестое место

Петросян получила 71,47 балла за короткую программу и после первого дня соревнований занимала четвёртую позицию. За произвольную ей поставили 126,56 балла: суммарно 198,03, что означало шестое место. До пятой позиции Софьи Самоделкиной россиянке не хватило 0,56 балла.

Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что Петросян выступала под музыку из «Игры престолов». Во время произвольной программы она допустила ошибку на лутце, исполнив вместо запланированного тройного прыжка двойной. В целом заявленные оценки за два проката показывают, что именно произвольная программа повлияла на итоговое положение спортсменки.

Кто выиграл у мужчин, спортивных пар и в танцах на льду

Все призёры Skate America 2026 по фигурному катанию: Илья Малинин выиграл золото среди мужчин с 284,31 балла, Минерва Хазе и Никита Володин победили в спортивных парах, Эмилия Зингас и Вадим Колесник — в танцах на льду. Итоговые результаты и медалисты Гран-при США. Инфографика © Life.ru

Все призёры четырёх дисциплин приведены по итоговым результатам ISU.

Где проходил Skate America и когда состоялся финал

Соревнования проводились в Эверетте, штат Вашингтон. Женская произвольная программа началась 15 ноября в 13:05 по местному времени, что соответствует 16 ноября в 00:05 мск. В России турнир транслировала платформа Okko. Финальные протоколы размещены на сайте Международного союза конькобежцев.

Что дальше для Трусовой и Петросян

На этапах Гран-при фигуристы набирают квалификационные очки для участия в Финале серии. Итоговый список квалифицировавшихся необходимо брать из официальной таблицы ISU после завершения всех этапов, а не выводить автоматически из одного результата. По календарю сезона Финал Гран-при запланирован на 10–13 декабря в Чунцине (Китай).

Частые вопросы о Skate America 2026

Кто победил на Skate America 2026 у женщин? Ами Накаи из Японии с результатом 236,81 балла.

Какое место заняла Александра Трусова? Второе место. За короткую программу — 74,24, за произвольную — 139,66, всего 213,90 балла.

Какое место заняла Аделия Петросян? Шестое место с суммой 198,03 балла (71,47 + 126,56).

Почему в протоколе ISU написано Alexandra Ignatova? Это фамилия спортсменки после замужества; Александра Игнатова известна болельщикам под фамилией Трусова.

Кто выиграл соревнования мужчин? Илья Малинин (США), 284,31 балла.

Где смотреть полные результаты и протоколы? В официальном матч-центре ISU и в протоколе Skate America 2026; прямые ссылки указаны ниже.

Авторы Александра Новоселова