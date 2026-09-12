Группа из 25 лауреатов Филдсовской премии выпустила обращение о вреде ИИ

Группа из 25 лауреатов Филдсовской премии заявила, что использование математических задач для проверки возможностей искусственного интеллекта может нанести вред развитию науки и самому математическому сообществу. Об этом говорится в обращении, опубликованном на портале Math and AI.

Учёные заявили, что цели компаний, разрабатывающих ИИ, и математиков «серьёзно расходятся». По их мнению, решение сложных задач не должно превращаться только в показатель эффективности алгоритмов.

«Стремление компаний, занимающихся ИИ, использовать решение математических задач в качестве теста производительности наносит ущерб науке математики и математическому сообществу», — говорится в заявлении.

Авторы обращения подчеркнули, что решение задач является лишь инструментом, а главная цель математики заключается в понимании, поиске новых идей и научных открытиях. По их мнению, чрезмерный акцент на результатах ИИ может сместить фокус с фундаментального исследования.

Поводом для дискуссии стали, в частности, успехи нейросетей в решении сложных математических задач. До этого OpenAI сообщала о работе над решением одной из «задач тысячелетия» — проблемы Навье — Стокса, связанной с описанием движения жидкостей и газов.

При этом профессор математики Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что не может исключить использование его наработок компанией OpenAI. Сама возможность применения чужих исследований стала одной из причин обсуждения границ использования ИИ в науке.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке в России правил взаимодействия с нейросетями. Власти планируют сформировать рекомендации, которые помогут гражданам безопасно и эффективно использовать технологии искусственного интеллекта в повседневной жизни и работе.