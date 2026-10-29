Грузия и Азербайджан свели к минимуму торговлю нелегальными сигаретами Доля нелегальной табачной продукции в Грузии и Азербайджане за последние годы снизилась. Это произошло на фоне сбалансированной акцизной политики. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По итогам третьего квартала текущего года на нелегальный оборот в Грузии приходится всего 3.4% от общего объёма продаж сигарет, а в Азербайджане этот показатель снизился до 1.5%. Три года назад доля нелегальной продукции на этих рынках занимала более 8%.

Это стало возможно благодаря комплексному подходу властей. Об это сообщил директор «JTI Россия» по противодействию незаконной торговли на рынках Африки, Ближнего Востока, России, Средней Азии и Кавказа Кирилл Конов.

В Азербайджане акцизная ставка на сигареты в 2025 году была сохранена на уровне 2024 года. В Грузии ставка акциза была заморожена в течение шести лет. В прошлом году была снижена адвалорная составляющая ставки акциза (с 30 до 20% от розничной цены).

Параллельно были усилены меры таможенного контроля. С 1 октября 2024 года при транзите табака и алкоголя через территорию Азербайджана требуется залог. Для сигарет обеспечение составляет не менее $200 тыс. на грузовик.

«Опыт Азербайджана и Грузии показывает, что противодействие нелегальному рынку табачной продукции требует сочетания нескольких инструментов: стабильной и предсказуемой акцизной политики, контроля трансграничных поставок, прослеживаемости продукции, ответственности за нарушения и эффективного администрирования рынка», — сказал Конов.

По данным Национального научного центра компетенций, по итогам первого полугодия 2026 года доля нелегального оборота табачной продукции в России достигла 10,3%. На конец 2025 года данный показатель составлял 9,1%.

По оценке экспертов, выпадающие доходы бюджета из-за серого рынка табачной продукции составляют порядка 120-150 млрд рублей в год.

Компания взаимодействует с государственными органами и общественными организациями. Это позволит минимизировать риски для потребителей, поддерживать легальный бизнес и повышать собираемость акцизов и другие налогов в бюджет Российской Федерации.

Авторы Екатерина Субботина