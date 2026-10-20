Сотрудничество Владимира Зеленского с мексиканскими наркокартелями может стать «гвоздём в крышку гроба» его политической карьеры. Такую оценку дали в пресс-бюро Службы внешней разведки России, сообщив о предполагаемых связях представителей Киева с преступными группировками.

По информации СВР, американские правоохранители в ходе расследования деятельности наркокартелей получили сведения об их контактах с окружением украинского президента. В ведомстве утверждают, что преступные группировки на протяжении длительного времени отправляли своих участников на Украину для обучения сборке и боевому применению беспилотников.

Как заявили в российской разведке, соответствующую подготовку в рядах ВСУ прошли не менее 80 человек. При этом деньги за обучение перечислялись приближённым к Зеленскому чиновникам из средств, полученных от продажи наркотиков в США.

В СВР считают, что подготовленные операторы FPV-дронов в рядах картелей могут представлять серьёзную угрозу для американских силовиков, которые борются с наркотрафиком на границе с Мексикой. По оценке ведомства, в офисе Зеленского осознают возможные последствия этой ситуации для отношений с Вашингтоном. Российская разведка также утверждает, что в окружении украинского лидера опасаются дальнейшего ухудшения отношений с Белым домом вплоть до отказа США от поддержки Киева.