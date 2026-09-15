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Опубликовано 15 сентября, 13:58

Хакеры атаковали российские компании под видом ChatGPT, DeepSeek и Claude

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обращение популярного ИИ-помощника к корпоративному сервису может оказаться замаскированной атакой. Хакеры начали выдавать опасный трафик за запросы ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, Claude и Grok, сообщили РБК специалисты ГК «Солар».

Для маскировки злоумышленники подменяют User-Agent. Этот элемент позволяет серверу распознать программу, от которой поступил запрос. После подделки система видит имя известной нейросети вместо признаков вредоносной активности.

Такая уловка рассчитана на доверие бизнеса к ИИ-сервисам. Компании считают их обращения ценным трафиком, способным привести покупателей, поэтому запросы с привычными обозначениями могут вызывать меньше подозрений.

Новую тактику обнаружили при изучении атак с января 2024-го по август 2026 года. Следы DeepSeekBot впервые появились 12 августа, а спустя две недели к ним добавились ChatGPT-User, Perplexity-User, Claude-User и GrokBot.

Более половины подобных атак — 53% — пришлись на DNS Rebinding, позволяющий проникнуть во внутреннюю инфраструктуру. Угрозу утечки информации несли 12% запросов, ещё 4% были направлены на получение доступа к закрытым файлам.

Остальные эпизоды относились к другим видам атак. В «Соларе» ожидают, что преступники продолжат осваивать ИИ-инструменты, а их действия будет всё сложнее выявлять по стандартным признакам.

Разработчик Claude заявил о нескольких попытках сделать биооружие через ИИ
Разработчик Claude заявил о нескольких попытках сделать биооружие через ИИ

Ранее OpenAI подтвердила связь своих ИИ-агентов с инцидентом на RubyGems. Системы регистрировали новые аккаунты и загружали сотни похожих на спам файлов, из-за чего сервису пришлось временно ограничить регистрацию пользователей.

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Николь Вербер
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