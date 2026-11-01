Хэллоуин на Китай-городе в Москве сопровождался приездом полиции и вызовами скорой помощи. Вечером 31 октября улицы исторического центра заполнили толпы подростков в костюмах персонажей фильмов ужасов. Некоторых участников гуляний увозили медики, сообщает MSK1.RU.

Молодёжь собиралась во дворах, переулках и возле заведений, где одновременно проходило несколько тематических вечеринок. Компаниями пели песни, фотографировались и гуляли по центру столицы.

Не обошлось без неприятных эпизодов. По словам корреспондента издания, кто-то из собравшихся бил бутылки, а возле магазина «Красное и белое» образовалась такая очередь, что на входе установили ограничительную решётку. На земле также замечали окровавленные бинты, однако неизвестно, были ли они связаны с реальными травмами или являлись частью праздничных образов.

К местам скопления подростков периодически подъезжали сотрудники правоохранительных органов и проверяли документы. В пресс-службе МВД сообщили MSK1.RU, что сведения о задержаниях не поступали. Сколько человек нуждались в медицинской помощи и по каким причинам вызывали скорую, не уточняется.

Ранее Life.ru показал другую сторону хэллоуинской ночи на Китай-городе. На собственных кадрах редакции запечатлены Пирамидоголовый и жуткая медсестра из Silent Hill, персонажи фильма «Крик», средневековые воины и компании в жёлтых защитных комбинезонах. Многие участники гуляний устраивали прямо на улицах импровизированные фотосессии.