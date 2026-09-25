Хинштейн по настоянию врачей уехал из Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн уехал из региона для прохождения реабилитации после аварии. По настоянию врачей ему предстоит завершить восстановительные процедуры, сообщил глава региона в своём канале в «Максе».

«Уважаемые друзья, хочу проинформировать о том, что убыл на реабилитацию по настоянию врачей, для того, чтобы окончательно завершить все процедуры и полностью восстановиться после тяжёлой аварии», — написал Хинштейн.

По словам губернатора, врачи рассчитывают, что восстановление займёт около полутора недель. При этом Хинштейн подчеркнул, что продолжит контролировать ситуацию в Курской области и поддерживать постоянную связь с коллегами.

Глава региона также уточнил, что после завершения реабилитации приедет именно в Курск, а не в другой город. Он пообещал вернуться примерно через полторы недели.

Хинштейн попал в ДТП 22 января во время рабочей поездки и после аварии оказался в больнице. Позже он сообщил об операции, переломе бедренной кости и трёх рёбер. Впоследствии губернатор проходил восстановление в специализированном профильном центре в Москве.