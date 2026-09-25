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Регион
Опубликовано 24 сентября, 21:04

Хинштейн по настоянию врачей уехал из Курской области

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинтшейн

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинтшейн

Губернатор Курской области Александр Хинштейн уехал из региона для прохождения реабилитации после аварии. По настоянию врачей ему предстоит завершить восстановительные процедуры, сообщил глава региона в своём канале в «Максе».

«Уважаемые друзья, хочу проинформировать о том, что убыл на реабилитацию по настоянию врачей, для того, чтобы окончательно завершить все процедуры и полностью восстановиться после тяжёлой аварии», — написал Хинштейн.

По словам губернатора, врачи рассчитывают, что восстановление займёт около полутора недель. При этом Хинштейн подчеркнул, что продолжит контролировать ситуацию в Курской области и поддерживать постоянную связь с коллегами.

Глава региона также уточнил, что после завершения реабилитации приедет именно в Курск, а не в другой город. Он пообещал вернуться примерно через полторы недели.

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Хинштейн попал в ДТП 22 января во время рабочей поездки и после аварии оказался в больнице. Позже он сообщил об операции, переломе бедренной кости и трёх рёбер. Впоследствии губернатор проходил восстановление в специализированном профильном центре в Москве.

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Артём Гапоненко
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