Поход к психотерапевту из-за семейных ссор обернулся для 24-летнего жителя Таганрога тяжёлым поражением кожи. В паблике «Это Ростов!» мужчина рассказал, как после приёма назначенного лекарства столкнулся с синдромом Лайелла, затронувшим около 90% поверхности тела.









Молодой человек обратился к специалисту вместе с супругой на фоне проблем в отношениях. По его словам, обоим выписали препарат без предварительных анализов, причём рецепт оформили на обычном листе бумаги. Примерно через две недели у пациента появилась сыпь, начали сильно болеть глаза, а температура поднялась почти до 42 градусов. Скорую помощь пришлось вызывать трижды, однако состояние продолжало ухудшаться, пока врачи рассматривали различные инфекционные заболевания.

Впоследствии медики диагностировали токсический эпидермальный некролиз — редкую и опасную для жизни реакцию, при которой происходит обширное отслоение верхнего слоя кожи. На теле таганрожца образовались крупные волдыри, серьёзно пострадали слизистые оболочки, а из-за отёка и повреждений закрылись глаза. Во время перевязок поражённые ткани отслаивались большими участками, поэтому для обезболивания мужчине вводили морфин.

Как вспоминает пострадавший, почти две недели пребывания в больнице практически стёрлись из его памяти. У него возникали галлюцинации, он терял ориентацию и не всегда понимал, что происходит вокруг. После прекращения введения сильнодействующего обезболивающего, по словам пациента, началась тяжёлая ломка.

Особенно серьёзными оказались последствия повреждения ротовой полости, губ и пищевода. Из-за этого молодому человеку пришлось заново учиться принимать пищу, а впоследствии восстанавливать способность самостоятельно ходить. Только 25 сентября его выписали из медицинского учреждения, однако возвращение к привычной жизни продолжается до сих пор. Среди сохранившихся осложнений мужчина назвал синдром сухого глаза.

Своей историей таганрожец решил поделиться, чтобы предупредить других о возможных тяжёлых побочных реакциях на медикаменты. Он надеется, что люди станут внимательнее относиться к приёму лекарств, а специалисты — серьёзнее воспринимать необычные симптомы и сложные случаи. По его мнению, знание о подобных последствиях может помочь пациентам осторожнее подходить к лечению.

Ранее Life.ru рассказывал о 16-летней девочке из Пермского края, у которой синдром Лайелла поразил 95% поверхности кожи. Первоначально заболевание напоминало обычную респираторную инфекцию, однако вскоре состояние школьницы резко ухудшилось. На теле появились болезненные пузыри, а обширное отслоение эпидермиса создало угрозу сепсиса и поражения внутренних органов.