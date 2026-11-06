В Кемеровской области предпринимателя, его брата и администратора сауны приговорили к длительным срокам заключения после пожара, в котором погибли пятеро подростков. Все трое признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в Следственном комитете России.

Суд назначил предпринимателю девять лет и шесть месяцев колонии общего режима. Руководитель заведения получил девять лет и четыре месяца, администратор — девять лет лишения свободы. Фигурантов осудили по части 3 статьи 238 УК РФ.

Следствие установило, что предприниматель вместе с братом незаконно организовал работу сауны на улице Кубанской в Прокопьевске. Помещение эксплуатировалось с грубыми нарушениями противопожарных требований: в здании отсутствовали необходимые средства пожаротушения и доступные эвакуационные выходы.

Трагедия произошла 31 января 2026 года. Администратор допустила в заведение шестерых подростков без сопровождения взрослых. Затем она оставила несовершеннолетних без присмотра и дважды добавила в топку печи дрова и уголь, не проконтролировав температурный режим.

В результате в сауне начался пожар. Огонь и едкий дым быстро распространились по помещению, а отсутствие безопасных путей эвакуации не позволило посетителям выбраться наружу. Пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет погибли от отравления угарным газом. Спастись удалось только одному.

Ранее Life.ru сообщал, что владелец сауны в Прокопьевске самостоятельно нарисовал план эвакуации и разместил его на стене без согласования с контролирующими органами. Об этом следователям рассказали сами сотрудники заведения. На допросе предприниматель также заявил, что приобрёл огнетушители за полгода до трагедии, однако потерял сертификат на них. При этом объяснить, почему подростки не смогли воспользоваться эвакуационными выходами, он не сумел. Сам пожар бизнесмен тогда называл несчастным случаем, частично признавая свою вину.