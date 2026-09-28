Играл с гитаристом Rolling Stones и покорил Европу: Умер Сергей Эрденко

Создатель и бессменный лидер цыганского трио «Лойко», скрипач и композитор Сергей Эрденко умер в возрасте 67 лет. Музыканта не стало 25 сентября, о его смерти сообщила директор коллектива Татиана Эрденко. Информацию также подтвердили в Карельской государственной филармонии.

Эрденко родился 18 декабря 1958 года в семье цыганских артистов. В 1980-е он выступал в Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн», а также работал в театре «У Никитских ворот».

Главным музыкальным проектом его жизни стало «Лойко». Коллектив появился в 1990 году и первоначально существовал как дуэт Эрденко и Игоря Старосельцева. Основой репертуара стала традиционная цыганская музыка, которую музыканты соединяли с элементами других европейских музыкальных традиций. Со временем «Лойко» приобрёл известность далеко за пределами России и гастролировал по Европе.

Трио участвовало в масштабном цыганском шоу Magneten режиссёра Андре Хеллера, выступало на международных фестивалях и получало приглашения от таких музыкантов, как Иегуди Менухин и Гидон Кремер. Вместе с ними на фестивальных сценах появлялись Рави Шанкар, Стефан Граппелли и другие известные исполнители.

Одним из наиболее заметных эпизодов зарубежной карьеры Эрденко стала работа с гитаристом The Rolling Stones Ронни Вудом. «Лойко» пригласили на студийную запись в Ирландию, а Сергей Эрденко сыграл на композициях будущего сольного альбома Вуда Slide on This, вышедшего в 1992 году.

Музыканты «Лойко» также работали для театра и кино, а сам Эрденко снимался как актёр. При этом коллектив продолжал концертную деятельность и спустя десятилетия после основания. В 2024 году трио участвовало в международном музыкальном фестивале Ruskeala Symphony в Карелии.

О причинах смерти музыканта его близкие публично подробно не сообщали. Прощание с Эрденко должно пройти в Москве.