ИГРОПРОМ-2026: во что будут играть россияне — главные отечественные игры фестиваля

От советской подлодки, застрявшей в аномальной зоне, до магазина в русской деревне, кошачьей фабрики и сказочной Руси с процедурно создаваемыми приключениями. С 18 по 20 сентября 2026 года в Москве пройдёт Всероссийская выставка-фестиваль видеоигр «ИГРОПРОМ». Организаторы обещают более 100 игровых проектов, десятки стендов российских разработчиков, VR, киберспорт, косплей и отдельные премьеры.

Life.ru разобрал программу ИГРОПРОМ-2026 и выбрал отечественные игры, за которыми на фестивале стоит следить особенно внимательно.

Когда и где пройдёт ИГРОПРОМ-2026

Фестиваль состоится 18–20 сентября 2026 года в Московском кластере видеоигр и анимации в Сколково по адресу Большой бульвар, 40. Пятница, 18 сентября, отведена под деловой день для разработчиков, издателей, инвесторов, экспертов и профильных медиа. 19 и 20 сентября площадка откроется для широкой публики. Возрастное ограничение фестиваля — 12+.

Главный магнит для обычного посетителя — игровая выставка. Организаторы заявляют более сотни проектов и более 50 стендов, причём многие команды привезут рабочие демоверсии, которые можно будет протестировать непосредственно на фестивале. Помимо игр заявлены зона виртуальной реальности, автосимуляторы, ретро-зона, киберспортивные активности, косплей и сцена с шоу-программой.

«Гардарики»: одна из главных премьер ИГРОПРОМ-2026

Одним из центральных игровых событий фестиваля станет первая официальная премьера геймплея Action-RPG «Гардарики» от ростовской студии «Клокворк Драккар».

Кадр из игры «Гардарики» — Action-RPG о Руси XI века, где история переплетается со славянской мифологией. © «Клокворк Драккар»

Это бесплатная онлайновая RPG от третьего лица, действие которой разворачивается на Руси XI века. Историческая основа соседствует здесь со славянской мифологией: игроку предстоит пройти путь дружинника Годуна на фоне христианизации Руси, правления Владимира Святославича и восхождения Ярослава Мудрого. Разработчики обещают динамические бои, исследование мира, поселения и кооперативные подземелья.

На ИГРОПРОМе публике впервые покажут геймплейный трейлер «Гардариков». А вот техническую демоверсию пока не стоит записывать в общедоступные развлечения фестиваля: организаторы отдельно уточняют, что её закрытый показ предназначен для экспертов индустрии, издателей и СМИ. На главной сцене полноценная презентация геймплея запланирована на 20 сентября в 16:10.

«АСПИС»: мистический СССР и машина, способная увидеть будущее

«АСПИС» уже подходит к фестивалю в статусе одного из фаворитов российского инди-геймдева. Проект занял первое место в главной номинации «Выбор ИГРОПРОМ» на всероссийском конкурсе разработчиков.

Действие научно-фантастического мистического триллера происходит в конце 1980-х. Советский суперкомпьютер, созданный для прогнозирования будущего, выходит из-под контроля, а инженер Андрей оказывается внутри странной симуляции, соединяющей несколько миров. Здесь советский технологический ретрофутуризм должен встретиться с мистикой и психологическим хоррором. Победители конкурса получили право представить свои проекты на сентябрьском фестивале в Москве.

Кадр из мистического триллера «АСПИС», действие которого разворачивается в альтернативном СССР конца 1980-х. © Dream Wire Games

Если «Гардарики» претендуют на роль одной из крупных постановочных премьер, то «АСПИС» — хороший пример другой стороны сегодняшнего российского геймдева: небольшой команды, которая пытается брать не масштабом, а необычной концепцией.

«Проект Север»: советская субмарина, хоррор и VR

Ещё один проект, который точно стоит искать в демозоне, — «Проект Север» от Siberian Makeshift.

Кадр из игры «Проект Север»: игроку предстоит управлять советской подлодкой и исследовать аномальную зону. © IndieArk

Игрок получает под управление советскую подводную лодку и отправляется исследовать аномальную зону и затопленный комплекс неизвестного происхождения. Управление построено вокруг непосредственной работы с системами субмарины: приборы, тумблеры и оборудование приходится контролировать самому. У игры также есть VR-режим.

На конкурсе ИГРОПРОМ Online именно «Север» стал главным коллекционером наград: проект получил сразу несколько призов, включая победы за лучшую 3D-графику, демоверсию и PC-версию, а в «Выборе ИГРОПРОМ» занял второе место.

Поэтому из десятков малоизвестных инди это один из самых очевидных кандидатов на игру фестиваля, после которой стоит следить и дальше.

Kanun 1919: альтернативная Российская империя, дизельпанк и эпидемия

Тройку победителей «Выбора ИГРОПРОМ» замыкает Kanun 1919 — приключение в альтернативно-историческом мире.

Игрок становится имперским посыльным и прибывает в закрытый город Туров, где исчезает важный груз, а жителей поражает эпидемия, превращающая людей в чудовищ. Авторы соединяют эстетику начала XX века с дизельпанком, мистикой и альтернативной историей.

Кадр из Kanun 1919 — приключенческой игры в мире альтернативной Российской империи, дизельпанка и мистики. © Noxtell Games

Именно Kanun 1919 вместе с «АСПИСом» и «Севером» образует, пожалуй, самый понятный стартовый маршрут по ИГРОПРОМу для тех, кто хочет увидеть не просто максимально много стендов, а проекты, уже прошедшие конкурсный отбор.

«Волколак: Воля Богов»: славянский соулслайк

На фестивале покажут и «Волколак: Воля Богов» — метроидванию с элементами soulslike в мире тёмного славянского фэнтези.

Кадр из игры «Волколак: Воля Богов» — метроидвании в мире мрачного славянского фэнтези. © Progamefactoryllc

Действие происходит в Тридевятом государстве, жители которого после проклятия Кощея Бессмертного начинают терять рассудок и обращаться в нечисть. Это ещё один представитель заметного тренда российского геймдева последних лет — попытки превратить славянский фольклор не просто в декорацию, а в основу полноценного игрового мира. Участие проекта в сентябрьском фестивале уже подтверждено организаторами.

«Нейробаюн»: сказка, которая каждый раз меняется

Ещё дальше идею интерактивной русской сказки пытается развить «Нейробаюн» от Madness Studio.

Это Action-RPG, где сюжет каждого прохождения должен формироваться процедурно. Игрок становится былинным богатырём, путешествует по сказочной Руси, сражается с нечистью, собирает оружие и взаимодействует с персонажами. Среди героев заявлены знакомые по фольклору Кощей Бессмертный, Баба-яга и Змей Горыныч. Разработчики также экспериментируют с голосовым общением с игровыми персонажами.

Кадр из Action-RPG «НейроБаюн», где приключения разворачиваются в мире сказочной Руси. © Madness Studio

По задумке авторов, двух полностью одинаковых приключений быть не должно. Поэтому на фоне многочисленных игр со славянским сеттингом «Нейробаюн» интересен прежде всего не антуражем, а попыткой изменить сам способ рассказа истории.

«Земский Бизнес»: открыть магазин в русской деревне

А вот «Земский Бизнес» выглядит почти противоположностью эпическим RPG. Это симулятор предпринимателя от первого лица.

Герой приезжает в российскую глубинку и открывает деревенский магазин: закупает товары, оформляет лицензии, расставляет оборудование, назначает цены, обслуживает покупателей и постепенно расширяет бизнес. Игра разрабатывается студией 3D Cube Games, а её релиз сейчас заявлен на четвёртый квартал 2026 года.

Кадр из симулятора «Земский Бизнес»: игроку предстоит открыть собственный магазин в российской глубинке. © 3D Cube Games

На ИГРОПРОМе проект можно будет протестировать вместе с другими демоверсиями. И при всей внешней камерности у него есть понятный шанс стать одним из мемных открытий выставки: симуляторы профессий и повседневной работы давно превратились в отдельный востребованный жанр.

«Мурзавод»: автоматизация производства силами котов

«Мурзавод» начинается примерно там, где заканчивается серьёзность «Земского Бизнеса».

Это экономический симулятор фабрики, на которой производство автоматизируют… коты. Игрок соединяет станки конвейерами, перестраивает производственные линии, экономит пространство и пытается минимизировать ручной — или, если следовать терминологии самих авторов, «лапковый» — труд.

Кадр из игры «МурЗавод» — экономического симулятора, где производственные линии автоматизируют коты. © Smola Game Studio, Gamirror Games.

Проект уже выиграл специальную номинацию конкурса ИГРОПРОМ: эксперты отметили сочетание механик, визуального стиля, технического исполнения и потенциала для формирования собственного сообщества игроков.

The Cleaner: редкая российская игра без сражений

На другом полюсе находится The Cleaner, или «Чистоклювик». В ней нет необходимости спасать царство, уничтожать монстров или строить промышленную империю.

Главный герой — маленькая птица Таки, которая путешествует по природе, ищет пищу и решает головоломки. Проект сознательно строится без насилия и рассчитан в том числе на семейную аудиторию. На конкурсе ИГРОПРОМ игру отдельно отметил Институт развития интернета, выбрав её лучшим семейным проектом.

Кадр из The Cleaner — приключенческой игры о маленькой птице Таки в нарисованном мире природы. © two7two studio

«Знамя Победы»: стратегия о Великой Отечественной

Для любителей тактики на ИГРОПРОМ-2026 заявлена «Знамя Победы» — стратегия в реальном времени о Великой Отечественной войне.

Игрок командует подразделением на передовой, но при необходимости может брать под прямой контроль отдельных бойцов и боевую технику. Таким образом разработчики пытаются совместить классическое управление армией сверху с более непосредственным участием игрока в бою.

Кадр из стратегии «Знамя Победы», посвящённой событиям Великой Отечественной войны. © HeroCraft PC

Тема исторических видеоигр вообще станет отдельным направлением деловой части нынешнего ИГРОПРОМа. В программе заявлены дискуссии с участием представителей «Мира Танков», создателей «Войны Миров: Сибирь», Cyberia Nova и других студий.

«Куинджи, 93»: одна из уже состоявшихся игр фестиваля

Не все проекты ИГРОПРОМа находятся в стадии разработки. «Куинджи, 93» уже вышла на PC 19 мая 2026 года.

Это небольшая сюжетная игра от первого лица о 18-летнем герое с Донбасса. Проект получил на конкурсе ИГРОПРОМ специальную награду ПФКИ «Культурный код». В Steam у игры к сентябрю сформировалось несколько тысяч пользовательских отзывов с очень высокой долей положительных оценок.

Кадр из игры «Куинджи, 93» — сюжетной истории от первого лица о молодом герое с Донбасса. © Smysl Media

На фоне десятков прототипов и демоверсий это полезная контрольная точка: пример проекта, который уже прошёл путь от фестивальной среды до полноценного релиза и аудитории.

Какие ещё игры покажут на ИГРОПРОМ-2026

Полностью перечислить программу в одном материале трудно: фестиваль заявляет более 100 проектов. Среди уже подтверждённых также есть стимпанк-RPG Sea Walker Saga, кооперативная пошаговая тактика Cat’s Wars, хоррор FIRE AND ASHES, приключенческий экшен The Soul и комедийная point-and-click-адвенчура The Stone of Eternity. Отдельные стенды и подборки участников организаторы продолжают раскрывать практически до начала фестиваля.

Кадр из приключенческой point-and-click-игры The Stone of Eternity, в которой герой путешествует во времени и собирает фрагменты прошлого. © AbrisTeam

И это, пожалуй, главное отличие ИГРОПРОМа от витрины нескольких крупных блокбастеров. Здесь рядом оказываются игры, созданные крупными командами при институциональной поддержке, небольшие авторские проекты и экспериментальные демоверсии, о которых большинство игроков ещё несколько недель назад вообще ничего не слышало.

Что будет на ИГРОПРОМе кроме игр

19 сентября на главной сцене пройдут несколько блоков конкурса косплея, выступление iXBT Games и шоукейс видеоигр. В 18:15 начнётся церемония премии «НАШ ИГРОПРОМ», на которой объявят лучшие отечественные игры года в категориях от RPG, хорроров и симуляторов до платформеров, квестов и проектов с лучшим звуком.

20 сентября продолжится косплей-программа, состоится турнир по саберфайтингу, а в 16:10 должна пройти презентация геймплея «Гардариков». Помимо сцены на площадке заявлены VR-развлечения, автосимуляторы, ретро-игры, фестивальный квест и другие интерактивные зоны.

Отдельный интерес представляет и профессиональная программа 18 сентября. На ней индустрия будет обсуждать господдержку, продвижение российских игр, работу с зарубежными площадками, саморегулирование рынка и превращение отечественных проектов в полноценные франшизы. Среди участников заявлены представители VK Play, RuStore, Яндекс Игр, ИРИ, Московского кластера видеоигр и российских игровых студий.

Сколько стоят билеты на ИГРОПРОМ-2026

На момент подготовки материала, 14 сентября, обычный билет на 19 или 20 сентября стоит 1625 рублей, двухдневный — 2875 рублей, льготный — 750 рублей. Отдельный билет на профессиональный Бизнес-день 18 сентября стоит 10 500 рублей. Организаторы предупреждают о финальном повышении стоимости билетов 15 сентября, поэтому цены перед покупкой лучше проверить ещё раз.

Почему за ИГРОПРОМом-2026 стоит следить даже тем, кто не пойдёт на фестиваль

Российский геймдев сейчас находится в интересной точке. После нескольких лет разговоров о необходимости собственных крупных игр рынок постепенно наполняется проектами совершенно разного масштаба: от исторических Action-RPG до хорроров, симуляторов, маленьких сюжетных игр и экспериментальных проектов.

Показательно, что и сам ИГРОПРОМ перестал быть просто трёхдневной выставкой. В течение 2026 года вокруг него уже прошли конкурс разработчиков и Конференция разработчиков игр, а сентябрьский фестиваль станет местом, где часть найденных таким образом проектов впервые встретится с массовой аудиторией. Только на весенний конкурс поступило около 200 проектов, из которых отобрали 133 игры.

Поэтому ответ на вопрос, во что будут играть россияне в ближайшие годы, вполне может находиться не только среди очередных частей известных мировых серий. Возможно, одна из будущих больших российских игр прямо сейчас стоит на небольшом стенде в Сколково и ждёт своей первой очереди из игроков.

Ранее Life.ru рассказывал, как разработчики исторического экшена «Земский собор» обновили демоверсию игры и продолжили дорабатывать проект после отзывов игроков. На ИГРОПРОМ-2026 директор Cyberia Nova Сергей Русских проведёт отдельный паблик-ток о том, как превращать реальные исторические события в игровой опыт.

FAQ

Когда пройдёт ИГРОПРОМ-2026?

Фестиваль состоится с 18 по 20 сентября 2026 года. 18 сентября предусмотрен Бизнес-день, 19 и 20 сентября — дни для всех посетителей.

Где проходит ИГРОПРОМ-2026?

В Московском кластере видеоигр и анимации в Сколково: Москва, Большой бульвар, 40.

Какие игры покажут на ИГРОПРОМ-2026?

Среди подтверждённых проектов — «Гардарики», «АСПИС», «Проект Север», Kanun 1919, «Волколак: Воля Богов», «Нейробаюн», «Земский Бизнес», «Мурзавод», The Cleaner, «Знамя Победы» и десятки других российских игр.

Можно ли будет поиграть в игры на фестивале?

Да. Для многих проектов организаторы заявляют игровые стенды и демоверсии. При этом отдельные показы могут быть закрытыми: например, техническая демоверсия «Гардариков» предназначена для экспертов, издателей и СМИ.

Когда покажут геймплей «Гардариков»?

Премьера геймплея запланирована на главной сцене ИГРОПРОМа 20 сентября в 16:10.

Когда объявят победителей премии «НАШ ИГРОПРОМ»?