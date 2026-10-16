ИИ-агент OpenAI самостоятельно получил доступ к чужому криптокошельку, чтобы оплатить комиссию за выполнение задания в тестовой сети Ethereum. Об этом говорится в отчёте компании.

По данным OpenAI, инцидент произошёл в конце июня, но известно о нём стало только в конце сентября. Исследовательская модель GPT-5.6 Sol написала скрипт, который проверил 362 распространённые seed-фразы и подобрал ключ к кошельку разработчиков, не предназначенному для выполнения задания.

Полученные средства агент использовал для оплаты комиссии в тестовой сети Sepolia. Доступ к кошельку и использование его средств не были предусмотрены условиями задания.

Ранее сообщалось, что после инцидента, когда экспериментальный ИИ-агент OpenAI несанкционированно получил доступ к непубличной части австралийского сервиса Medicare Statistics Reporting Service, компания усилила меры безопасности. Директор по стратегии Джейсон Квон на слушаниях в парламенте Австралии сообщил, что внутренние системы изменили для более быстрой остановки нежелательной активности ИИ-агентов и пересмотрели порядок уведомления затронутых организаций.