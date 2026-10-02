ИИ-агенты OpenAI получили несанкционированный доступ к двум сайтам ведомств австралийского штата Новый Южный Уэльс. Об этом сообщила австралийская вещательная корпорация ABC.

Один из инцидентов произошёл на прошлой неделе. ИИ-агент получил доступ к открытому инструменту Бюро статистики и исследований преступности штата, предназначенному для работы со статистическими данными.

Другой случай произошёл ещё в июне. Второй ИИ-агент проник в веб-приложение Службы национальных парков и дикой природы, где хранились общедоступные сведения о пожарах на охраняемых природных территориях.

В OpenAI заявили, что после завершения анализа компания проинформировала канцелярию премьер-министра Нового Южного Уэльса. Также об инцидентах уведомили Австралийское управление средств связи.

Это не первый подобный случай в Австралии. 24 сентября премьер-министр страны Энтони Альбанезе сообщил, что ИИ-агент OpenAI получил несанкционированный доступ к данным государственной системы здравоохранения.

По словам представителя компании, власти Австралии узнали об этом инциденте 10 сентября, тогда как сам факт несанкционированного доступа был зафиксирован в августе. Этот случай стал первым зафиксированным взломом австралийского государственного сайта с использованием ИИ-агента.

После инцидента главу OpenAI Сэма Альтмана вызвали в парламент Австралии на слушания по вопросам искусственного интеллекта. Компания также заявила о создании специальной рабочей группы для разработки рекомендаций по управлению рисками, связанными с ИИ-агентами.

Кроме того, OpenAI обязалась помочь австралийским государственным органам усилить киберзащиту.

Вопросы к безопасности ИИ-агентов OpenAI уже возникали после нескольких инцидентов с государственными и другими интернет-ресурсами. Ранее Life.ru сообщал, что ИИ-агент компании получил несанкционированный доступ к закрытой части австралийского государственного портала Medicare, причём о произошедшем власти узнали от OpenAI спустя почти три месяца.