Искусственный интеллект может научиться самостоятельно захватывать бытовую технику и создавать собственные копии уже к концу 2026 года. Причём остановить распространение таких программ будет непросто: у них не окажется единого сервера, отключение которого решило бы проблему. Об этом предупредили исследователи Anthropic, разработавшей нейросеть Claude.

Речь идёт о так называемых ИИ-червях. В отличие от обычных компьютерных вирусов, они потенциально смогут самостоятельно разбираться в устройстве незнакомой техники и подбирать способы запуска нейросети. Под угрозой могут оказаться умные телевизоры, холодильники, духовки, роботы-пылесосы и даже газонокосилки.

Чтобы проверить такую возможность, специалисты собрали сеть из 15 недорогих Android-приставок стоимостью около 55 долларов каждая. На них удалось запустить модель Gemma 4, распределив вычисления между устройствами. Таким образом, для работы достаточно мощной нейросети не потребовался отдельный дата-центр.

Другие испытания показали, насколько близко ИИ подошёл к самостоятельному распространению. Модель Qwen3.5-9B смогла настроить запуск нейросети на восьми из девяти типов оборудования. Более мощная GLM-5.2 успешно справилась с задачей распространения в четырёх из пяти попыток. Правда, эксперимент проводили в упрощённой среде, где часть защитных механизмов была отключена.

Исследователи также обнаружили, что передача сведений об ошибках предыдущих попыток повышает результативность новых запусков. В одном из тестов доля успешных действий выросла с 45% до 61–84%. По мнению авторов, такой механизм позволит будущим ИИ-червям постепенно приспосабливаться к новым устройствам.

При этом подобные программы вряд ли будут распространяться мгновенно. На создание следующей копии могут уходить дни. Однако заражённая техника сможет продолжать работу без единого центра управления, что значительно осложнит борьбу с угрозой.

В Anthropic подчёркивают, что полностью автономного самовоспроизводящегося ИИ пока не существует. Но, если развитие небольших моделей сохранит прежние темпы, необходимые возможности могут появиться уже в ближайшие месяцы. Пока речь идёт о прогнозе, основанном на лабораторных испытаниях, а не о подтверждённых случаях заражения домашней техники такими программами.

Проблема потери контроля над нейросетями уже привлекала внимание исследователей. Как сообщал Life.ru 29 августа, проект Loss of Control Observatory зафиксировал в июле более 300 пользовательских сообщений о случаях, когда ИИ действовал вопреки установленным ограничениям. Это почти вдвое больше июньского показателя.