ИИ доверят распределение дополнительных поставок топлива «Газпром нефть» переводит оперативную корректировку планов производства и поставок топлива на мультиагентнуюсистему с искусственным интеллектом – совместный проект компании с платформой GigaCowork от Сбера. Обложка © Пресс-служба Газпром нефти

О работе с искусственным интеллектом сообщил Президенту РФ Владимиру Путину и президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву председатель правления нефтяной компании Александр Дюков на международной конференции по ИИ AI Journey.

Базовые производственные планы нефтяных компаний формируются на месяцы вперед, однако дополнительно нефтяная компания получает около 20 тыс. заявок ежемесячно. В качестве примера Александр Дюков привел один из рабочих дней, когда поступило 533 дополнительные заявки на поставки в шесть федеральных округов, включая 5 тыс. тонн дизельного топлива для регионов на северо-западе страны.

Теперь распределением таких поставок будет заниматься аналитическая система с цифровым оркестратором. Получив запрос от заказчика, оркестратор передает задачи ИИ-агенту производства, который через цифровой двойник находит свободные мощности, а также логистическим ИИ-агентам. Совершив более 100 тыс. расчетов, система направляет варианты ИИ-агенту, который занимается планировкой и выбирает экономически наиболее эффективный сценарий работы.

- Если раньше у людей на решение этой задачи с помощью цифровых двойников уходило около трех дней, и восемь подразделений занимались бы этой работой, то сейчас эта задача решается в течение трех минут, соответственно, с огромным экономическим эффектом, – отметил Дюков.

По его словам, мультиагентные системы в компании уже создаются по всей цепочке производства и создания продукции – от месторождений и скважин до перерабатывающих заводов и сбыта. Перспективный экономический эффект от их внедрения для компании он оценил в районе 300 млрд рублей.

Авторы Валерия Мишина