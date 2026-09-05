История Zombie: почему The Cranberries написали самую злую песню своей карьеры

6 сентября 2026 года Долорес О’Риордан исполнилось бы 55 лет. Вокалистка The Cranberries прожила всего 46, но оставила после себя голос, который практически невозможно перепутать с другим. А главным памятником ей стала Zombie — тяжёлая, яростная и совсем не похожая на ранние песни группы композиция. Она родилась после гибели двух детей во время теракта в английском Уоррингтоне и превратилась в один из самых узнаваемых антивоенных рок-хитов 1990-х. Разбираемся, почему The Cranberries написали Zombie, о чём эта песня на самом деле и кого Долорес называла «зомби».

Кто такая Долорес О’Риордан

Долорес Мэри Айлин О’Риордан родилась 6 сентября 1971 года в ирландском графстве Лимерик. В 1990 году она присоединилась к группе, которая вскоре получила название The Cranberries. Уже первые большие хиты — Linger и Dreams — сделали коллектив международными звёздами, а необычная манера пения О’Риордан стала его главным опознавательным знаком.

В её вокале соединялись ирландские интонации, резкие переходы от почти хрупкого пения к крику и характерные переломы голоса. Дебютный альбом Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? в итоге добрался до первого места британского чарта. Но именно второй альбом показал, что The Cranberries могут звучать совершенно иначе.

Почему Долорес О’Риордан написала Zombie

История песни Zombie начинается не в студии, а с трагедии.

Как родилась Zombie: путь главной песни The Cranberries — от теракта в Уоррингтоне в 1993 году до миллиарда просмотров клипа на YouTube.

20 марта 1993 года в английском городе Уоррингтон произошли два взрыва. Бомбы были заложены Ирландской республиканской армией — ИРА. В результате атаки погибли двое детей: трёхлетний Джонатан Болл и 12-летний Тим Пэрри. Ещё десятки людей получили ранения.

В то время The Cranberries гастролировали по Великобритании. Гибель детей потрясла О’Риордан. Позже она объясняла, что её волновали не политические лозунги и не вопрос, на чьей стороне находится тот или иной участник конфликта, а то, что его жертвами снова стали обычные люди и дети. Именно эти события стали непосредственным толчком к созданию Zombie.

Песня появилась на фоне конфликта в Северной Ирландии, который принято называть The Troubles — «Смутой». На протяжении десятилетий противостояние между сторонниками сохранения Северной Ирландии в составе Великобритании и сторонниками объединённой Ирландии сопровождалось терактами, вооружёнными столкновениями и гибелью мирных жителей.

Zombie стала реакцией 21-летней ирландки на этот бесконечный круг насилия.

Как была написана песня Zombie

Самое удивительное — будущий тяжёлый рок-гимн родился на акустической гитаре.

О’Риордан рассказывала, что основные аккорды и припев появились у неё дома в Лимерике. Когда она принесла песню остальным участникам The Cranberries, группа первоначально попыталась сыграть её в более привычной для себя мягкой манере.

Долорес этот вариант не устроил.

Гитарист Ноэл Хоган позднее вспоминал: певица прямо сказала музыкантам, что это песня о ярости и музыка должна передавать то же чувство. Гитары сделали значительно тяжелее, добавили перегруз, барабаны стали агрессивнее. Так группа, которую слушатели знали по мелодичным Dreams и Linger, неожиданно получила одну из самых жёстких композиций в своей дискографии.

Сама О’Риордан позднее называла Zombie самой агрессивной песней, которую The Cranberries на тот момент записывали.

О чём песня Zombie на самом деле

Zombie часто называют политической песней The Cranberries. Формально это справедливо: её невозможно отделить от конфликта в Северной Ирландии и взрыва в Уоррингтоне.

Но сама Долорес воспринимала её шире.

Для неё центральной темой была бессмысленность насилия, которое продолжает воспроизводить само себя из поколения в поколение. Люди наследуют старые обиды, продолжают давние войны и в результате снова погибают те, кто к этому противостоянию не имеет никакого отношения.

Поэтому Zombie — скорее не песня в поддержку одной из сторон конфликта, а протест против самой логики, в которой политические и исторические противоречия становятся оправданием убийства мирных людей.

Позднее участники The Cranberries также описывали её как песню против несправедливости и войны, которая в итоге стала песней о мире.

Что означает название Zombie и кто такие «зомби»

Никаких оживших мертвецов в истории The Cranberries, конечно, нет.

Образ зомби обычно интерпретируют как метафору человека, который перестал самостоятельно мыслить и продолжает воспроизводить старую ненависть просто потому, что она передавалась ему годами.

В песне прошлое буквально не отпускает настоящее.

Отсюда и одна из важнейших исторических отсылок Zombie — упоминание 1916 года. Речь идёт о Пасхальном восстании в Ирландии, ставшем одним из ключевых событий борьбы страны за независимость от Великобритании. Спустя десятилетия старый конфликт всё ещё продолжал определять судьбы новых поколений.

Именно поэтому название Zombie можно понимать значительно шире конкретной организации или конкретного теракта: зомби становится человек, общество или сама идея, механически повторяющая один и тот же сценарий насилия.

Почему Zombie так не похожа на другие песни The Cranberries

До Zombie The Cranberries прежде всего ассоциировались с мелодичным альтернативным роком. В Linger, Dreams и других ранних песнях гитары создавали скорее воздушный фон для голоса О’Риордан.

Zombie перевернула эту формулу.

На первый план вышли перегруженные гитары, тяжёлые барабаны и вокал, который в кульминации превращается почти в крик. Однако участники группы подчёркивали: они не пытались специально записать гранжевый трек вслед за Nirvana и другими популярными тогда коллективами. Тяжёлое звучание появилось из самой темы песни.

По словам Ноэла Хогана, работа над Zombie показала The Cranberries, что группа может сочетать мелодию и агрессию. Этот опыт повлиял и на её дальнейшее звучание.

Правда ли, что лейбл не хотел выпускать Zombie

Проблемы действительно были.

У The Cranberries уже появились международные хиты, поэтому выпуск настолько жёсткой композиции на политически чувствительную тему выглядел рискованно. По воспоминаниям музыкантов, звучали опасения, что Zombie слишком политизирована.

Но группа настояла на своём.

В итоге композиция стала главным синглом второго альбома No Need to Argue и вышла осенью 1994 года. Вместо провала, которого могли опасаться в музыкальной индустрии, The Cranberries получили крупнейший международный хит.

Как Zombie стала главным хитом The Cranberries

Zombie быстро превратилась из рискованного эксперимента в песню, без которой теперь невозможно представить The Cranberries.

Она стала хитом во многих странах. В британском чарте композиция дошла до 14-го места, а вышедший следом альбом No Need to Argue поднялся до второй строчки и провёл 98 недель в британском Top 100.

Но настоящее бессмертие Zombie получила уже в цифровую эпоху.

В апреле 2020 года официальный клип преодолел отметку в миллиард просмотров на YouTube. The Cranberries стали первой ирландской группой, чей видеоклип достиг такого результата.

Для песни, написанной в начале 1990-х в небольшой квартире в Лимерике, это почти буквальное доказательство того, насколько далеко она ушла от своего первоначального времени и места.

Почему голос Долорес О’Риордан невозможно спутать

Zombie могла стать выдающейся рок-песней и без необычной вокальной техники. Но именно голос Долорес превратил её в нечто большее.

О’Риордан не пыталась избавиться от ирландского акцента и особенностей традиционной вокальной манеры. Она растягивала гласные, резко меняла регистр, использовала переломы голоса и переходила от тихих фраз к почти физическому крику.

В Zombie эта техника работает особенно сильно: голос звучит то как плач, то как обвинение, то как сигнал тревоги.

Поэтому даже спустя десятилетия достаточно нескольких секунд, чтобы узнать и песню, и певицу.

Что случилось с Долорес О’Риордан

Долорес О’Риордан умерла 15 января 2018 года в Лондоне. Ей было 46 лет. После её смерти остальные участники The Cranberries завершили работу над материалом с уже записанным вокалом певицы и в 2019 году выпустили последний студийный альбом группы In the End.

Продолжать существование The Cranberries с другой вокалисткой музыканты не стали.

6 сентября 2026 года О’Риордан могло бы исполниться 55 лет. И, пожалуй, лучший способ понять, почему её продолжают помнить, — снова включить Zombie. Песня, написанная молодой девушкой под впечатлением от новостей о гибели двух детей, пережила эпоху, которая её породила.

Потому что вопрос, который стоял за ней в 1993 году, никуда не исчез: сколько ещё раз человечество готово повторять одну и ту же войну в собственной голове?

Коротко о песне Zombie The Cranberries

Кто написал Zombie?

Автором песни стала вокалистка The Cranberries Долорес О’Риордан.

Когда вышла Zombie?

Песня была выпущена в 1994 году и вошла во второй альбом The Cranberries No Need to Argue.

Почему Долорес О’Риордан написала Zombie?

Толчком стал теракт в Уоррингтоне 20 марта 1993 года, в результате которого погибли трёхлетний Джонатан Болл и 12-летний Тим Пэрри.

О чём песня Zombie?

Это песня-протест против насилия и бесконечного воспроизводства старых политических и исторических конфликтов, жертвами которых становятся мирные люди.

Что означает 1916 год в Zombie?

Что означает 1916 год в Zombie: как Пасхальное восстание и многолетний конфликт в Ирландии связаны со смыслом песни Долорес О’Риордан.

Это отсылка к Пасхальному восстанию 1916 года — одному из важнейших событий борьбы Ирландии за независимость.

Сколько лет исполнилось бы Долорес О’Риордан в 2026 году?